Бывший тренер английского Ливерпуля Жерар Улье умер в возрасте 73 лет. Французский специалист ушел из жизни в ночь на 14 декабря.

Три недели назад ему сделали операцию на аорте, а в воскресенье выписали из больницы. У специалиста длительное время были проблемы с сердцем. В частности, в октябре 2001 года он был госпитализирован непосредственно перед матчем Ливерпуля, который он тогда возглавлял. С тех пор Улье постоянно находился под наблюдением врачей.

В апреле 2011 года, когда он тренировал английскую Астон Виллу, его госпитализировали и он уже не смог вернуться к тренерской работе.

За свою тренерскую карьеру специалист работал с такими командами: Лион, Ланс, ПСЖ. Именно под руководством Улье парижане завоевали свой первый титул чемпионов Франции в 1986 году, а Лион он приводил к чемпионству дважды.

La @FFF tient à adresser ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l’Equipe de France et DTN, disparu à l’âge de 73 ans. pic.twitter.com/XsGoDdRye5

Под его руководством сборная Франции U-18 победила на юношеском чемпионате Европы. Также он возглавлял главную команду Франции, сменив на посту Мишеля Платини. Впрочем, после того, как Ле Бле не смогли пробиться на Мундиаль в 1994 году, он ушел в отставку.

С 1998 по 2004 год специалист возглавлял Ливерпуль. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и еще по разу команда завершала год на второй и третьей строчке в АПЛ.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020