Колишній тренер англійського Ліверпуля Жерар Ульє помер у віці 73 років. Французький фахівець пішов із життя в ніч на 14 грудня.

Три тижні тому йому зробили операцію на аорті, а в неділю виписали із лікарні. Спеціаліст тривалий час мав проблеми із серцем. Зокрема, у жовтні 2001 року його госпіталізували безпосередньо перед матчем Ліверпуля, який він тоді очолював. Відтоді Ульє постійно перебував під наглядом лікарів.

У квітні 2011 року, коли він тренував англійську Астон Віллу, його госпіталізували і він вже не зміг повернутися до тренерської роботи.

За свою тренерську кар’єру фахівець працював із такими командами: Ліон, Ланс, ПСЖ. Саме під керівництвом Ульє парижани завоювали свій перший титул чемпіонів Франції у 1986 році, а Ліон він приводив до чемпіонства двічі.

La @FFF tient à adresser ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l’Equipe de France et DTN, disparu à l’âge de 73 ans. pic.twitter.com/XsGoDdRye5

Під його керівництвом збірна Франції U-18 перемогла на юнацькому чемпіонаті Європи. Також він очолював головну команду Франції, змінивши на посту Мішеля Платіні. Втім, після того, як Ле Бльо не змогли пробитися на Мундіаль 1994 року, він пішов у відставку.

З 1998 по 2004 рік фахівець очолював Ліверпуль. Під його керівництвом мерсисайдці виграли Кубок та Суперкубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги і ще по разу команда завершувала рік на другій та третій сходинці в АПЛ.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020