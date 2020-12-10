Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.

Причиной смерти обладателя Золотого мяча стал рак легких.

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Росси играл на клубном уровне за Ювентус, Милан, Верону, Винченцу, Перуджу и Комо. Он дважды становился победителем Серии А, а также помог Ювентусу выиграть Кубок европейских чемпионов в 1984 году.

Его считают одним из лучших форвардов всех времен, но он наиболее известен благодаря своей игре на Мундиале 1982 года в Испании. В финале он забил первый гол в ворота ФРГ, а после финального свистка скуадра адзурра праздновала победу со счетом 3:1.

Также на ЧМ-1982 он оформил хет-трик в ворота сборной Бразилии. Росси выиграл Золотую бутсу и Золотой мяч турнира, а впоследствии удостоился награды лучшему футболисту Европы — Золотого мяча.

Паоло Росси в начале 1980-х был самым высокооплачиваемым футболистом мира. В последние годы жизни он работал экспертом на телеканале RAI.

Смерть Диего Марадоны

25 ноября умер Диего Марадона на 61-м году жизни в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта. Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти.

Легенду мирового футбола похоронили на частном кладбище Bella Vista, что находится неподалеку от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями.

Источник: La Gazzetta dello Sport