Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Также в Зал славы были выбраны американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд.

Владимир Кличко (64-5, 54 KO) является двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он на профессиональном ринге провел 69 боев, из которых выиграл 64 (54 — досрочно).

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Кличко также принадлежит рекорд по числу титульных поединков в супертяжелом весе — 29.

Церемония включения боксеров в Зал славы состоится в Канастоте, штат Нью-Йорк 14 июня 2021 года.

Брата Владимира — Виталий Кличко был удостоен включения в Зал славы еще в 2018 году.

Владимир Кличко в топ-100 лучших спортсменов XXI века

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в рейтинг лучших спортсменов XXI века. Испанское издание Marca опубликовали список из 100 выдающихся людей, которые внесли наибольший вклад в современный спорт. Владимир Кличко — единственный украинец в рейтинге, он занял 98 место.

Источник: Boxing Scene