Суд в Аргентине постановил сохранить тело Марадоны из-за тестов на отцовство

Суд в Аргентине постановил сохранить тело легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер в возрасте 60 лет.

Дело в том, что дети аргентинца начали борьбу за его наследство, а суда могут понадобиться образцы ДНК Марадоны для установления отцовства — по наследству кроме пяти законных детей, ведут борьбу несколько непризнанных. Потенциальные потомки Марадоны через суд попытаются добиться признания отцовства Диего.

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Именно поэтому суд принял решение, что тело Диего не имеют права кремировать в ближайшее время.

Адвокат Диего заявил, что образцы ДНК были взяты ранее, но к его показаниям не прислушались.

По аргентинским законам, если отсутствует завещание все потомки умершего имеют право на равные доли наследства. Даже те, которых он ни разу в жизни не видел или не знал об их существовании, если смогут доказать факт родственных связей, то будут иметь равные права с официально признанными детьми Диего. Сейчас на его наследство, которое оценивается в $50 млн претендуют 16 родственников.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в своем доме в Аргентине. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге.

Легендарного футболиста похоронили на частном кладбище у Буэнос-Айреса с родителями.