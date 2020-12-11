16 родственников Марадоны претендуют на его состояние в $50 млн

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который недавно умер в возрасте 60 лет, не оставил завещания.

Об этом со ссылкой на свои источники пишут СМИ и уточняют, что на доли в наследстве претендуют 16 человек, в том числе пятеро его законных детей.

Помимо них, к процессу присоединились семеро детей Марадоны, рожденные вне брака (некоторых из них он никогда не видел) и четыре из пяти его сестер.

Сообщалось, что в 2012 году Марадона подписал завещание, но позже отменил его.

Согласно судебным документам, его активы включают наличные деньги в Швейцарии, Дубае и Буэнос-Айресе, недвижимость по всему миру и парк роскошных автомобилей.

Кроме того, средства от рекламных контрактов с крупными брендами, включая Puma и Coca-Cola, остались на счетах Марадоны.

В целом его состояние оценивается в почти $49 млн.

Аргентинский закон запрещает лишение детей наследства и требует, чтобы все получали равные доли.

Читайте: Села на газон: футболистка отказалась почтить память Марадоны

Смерть Марадоны

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в своем доме в Аргентине.

Причиной смерти стал острый отек легких из-за обострившейся хронической сердечной недостаточности.

Марадона боролся с алкогольными и наркозависимостями.