Третий комплект формы амстердамского Аякса будет посвящен легендарному ямайскому музыканту Бобу Марли.

Джерси будет полностью черного цвета, но эмблема клуба, вырез на воротнике и три полоски производителя формы Adidas будут повторять растаманские цвета (красный, зеленый и желтый, — Ред.).

Ajax 21/22 Third Shirt — Prediction

About 70% accurate. Yes, it’s going to be a tribute to Bob Marley. pic.twitter.com/xpOpzKeqZt — Jack Henderson (@hendocfc) December 21, 2020

Автором концепта стал футбольный инсайдер Джек Хендерсон.

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Связь между клубом и музыкантом, который умер в 1981 году, зародился в 2008 году во время товарищеского матча с валлийской командой Кардифф Сити. После матча болельщиков гостей на время оставляли на трибуне и диктор на стадионе для создания настроения включил на арене песню Марли Three Little Birds, которая стала фанатским гимном Аякса.

В 2018 году перед матчем сын Боба Марли Ки-Мани Марли исполнил эту композицию на Йохан Кройф Арене.

Аякс не первый клуб, который таким образом решил почтить исполнителя музыкального стиля регги. В 2019 году ирландский клуб Богемиан из Дублина разработал комплект гостевой формы с изображением певца. Но впоследствии получил запрет на использование лица певца от представителей агентства Боба Марли.

Изображение легендарного музыканта на форме Богемиан заменил сжатым кулаком, который является символом единства, прочности и сопротивления.