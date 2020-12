Третий комплект формы амстердамского Аякса будет посвящен легендарному ямайскому музыканту Бобу Марли.

Джерси будет полностью черного цвета, но эмблема клуба, вырез на воротнике и три полоски производителя формы Adidas будут повторять растаманские цвета (красный, зеленый и желтый, — Ред.).

Ajax 21/22 Third Shirt — Prediction

About 70% accurate. Yes, it’s going to be a tribute to Bob Marley. pic.twitter.com/xpOpzKeqZt

— Jack Henderson (@hendocfc) December 21, 2020