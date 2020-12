Третій комплект форми амстердамського Аякса буде присвячений легендарному ямайському музиканту Бобу Марлі.

Джерсі буде повністю чорного кольору, але емблема клубу, виріз на комірі та три смужки виробника форми Adidas повторюватимуть растаманські кольори (червоний, зелений та жовтий, – Ред.).

Ajax 21/22 Third Shirt – Prediction

About 70% accurate. Yes, it’s going to be a tribute to Bob Marley. pic.twitter.com/xpOpzKeqZt

— Jack Henderson (@hendocfc) December 21, 2020