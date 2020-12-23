Третій комплект форми амстердамського Аякса буде присвячений легендарному ямайському музиканту Бобу Марлі.

Джерсі буде повністю чорного кольору, але емблема клубу, виріз на комірі та три смужки виробника форми Adidas повторюватимуть растаманські кольори (червоний, зелений та жовтий, – Ред.).

Ajax 21/22 Third Shirt – Prediction

About 70% accurate. Yes, it’s going to be a tribute to Bob Marley. pic.twitter.com/xpOpzKeqZt — Jack Henderson (@hendocfc) December 21, 2020

Автором концепту став футбольний інсайдер Джек Хендерсон.

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Зв’язок між клубом та музикантом, який помер у 1981 році, зародився у 2008 році під час товариського матчу з валлійською командою Кардіфф Сіті. Після матчу вболівальників гостей на певний час залишали на трибуні і диктор на стадіоні для створення настрою увімкнув на арені пісню Марлі Three Little Birds, яка стала фанатським гімном Аякса.

У 2018 році перед матчем син Боба Марлі Кі-Мані Марлі виконав цю композицію на Йохан Кройф Арені.

Аякс не перший клуб, який таким чином вирішив вшанувати виконавця музичного стилю регі. У 2019 році ірландський клуб Богеміан із Дубліна розробив комплект гостьової форми із зображенням співака. Але згодом отримав заборону на використання обличчя співака від представників агентства Боба Марлі.

Зображення легендарного музиканта на формі Богеміан замінив стиснутим кулаком, який є символом єдності, міцності та опору.