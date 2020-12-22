Матч переиграют: Наполи обжаловал поражение от Ювентуса

Футбольный клуб Наполи одержал победу в суде, обжаловав техническое поражение от Ювентуса в начале октября.

Отмечается, что Ювентус и Наполи все же сыграют на одном поле, а неаполитанцам вернут утраченное очко.

Матч третьего тура Серии А против Ювентус — Наполи должен был состояться 4 октября в Турине.

В то же время региональная служба здравоохранения заблокировала выезд Наполи из-за вспышки Covid-19 среди игроков.

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Все попытки перенести встречу завершились неудачей: тогда представительство Серии А заявляло, что оснований для переноса игры нет.

В то же время команда Наполи получила техническое поражение.

Техническое поражение Украины в матче против Швейцарии

17 ноября должен был состояться игра между Швейцарией и Украиной в рамках Лиги наций УЕФА 2020/21.

Из-за коронавируса у нескольких украинских игроков встреча не состоялась, а Украине было засчитано техническое поражение.

Сейчас стороны обмениваются письменными представлениями. А на днях арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию УАФ против УЕФА.

Состав судей назначат в ближайшие дни, однако дата рассмотрения дела пока не определена.