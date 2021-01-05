Ассистент наставника киевского Динамо Мирчи Луческу и тренер по физподготовке Диего Лонго досрочно разорвал контракт с бело-синими.

Это решение итальянский специалист принял по семейным обстоятельствам.

— Когда я вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал контракт с Динамо. У меня было еще 2,5 года соглашения с клубом. Понимаете, все это время моя жена и дети находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю находился на базе, — заявил Лонго.

Читайте: Стало известно, сколько украинские клубы заработали в еврокубках

Также он добавил, что разговаривал с Луческу, которому заявил, что не может продолжать работать не видя свою семью.

— Мистер понял мою ситуацию. Он был разочарован, но сказал: Хорошо.

Лонго рассказал, что из-за плотного графика с матчами Лиги чемпионов и в чемпионате Украины у него было только два свободных часа в неделю.

— Динамо — это топ-клуб. У меня были прекрасные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я жалею об этом решении, но не могу поступить иначе. Я хотел, чтобы моя семья присоединилась ко мне в Киеве, но если бы они это сделали, я бы все равно их бы не видел.

В Динамо Диего Лонго был тренером по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

На зимнюю паузу в чемпионате Украины Динамо ушло лидером, имея в своем активе 30 очков. Вторым расположился Шахтер (29), а замкнула тройку лидеров черниговская Десна (23).

Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

Бело-синие во время посева были несеянными и им в соперники достался бельгийский футбольный клуб Брюгге.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля, а ответный матч 25 февраля.

Источник: Football.ua