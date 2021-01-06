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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

В Бельгии игрок прибыл на тренировку в джерси соперника и его не пустили на базу

Форвард бельгийского Антверпена Дидье Ламкель Зе попал в курьезную ситуацию на базе своей команды.

Камерунский футболист прибыл на тренировку команды в футболке игрока Андерлехта Янника Болази, который сейчас защищает цвета английского Эвертона. Андерлехт является соперником Антверпена в чемпионате Бельгии.

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Работники тренировочной базы не оценили такой лук игрока и не пропустили внутрь. Ламкель Зе сначала пытался открыть дверь, но ему не давали этого сделать из середины помещения.

Дело в том, что камерунец хочет перебраться в греческий Панатинаикос в зимнее трансферное окно и всячески пытается давить на клуб, чтобы ускорить трансфер.

Греки хотели арендовать Дидье с правом выкупа, но Антверпен захотел полноценный трансфер и отклонил сделку.

Также Ламкель Зе в знак протеста запостил в своем Instagram фанатский фотоколлаж, где ему дорисовали форму Панатинаикоса.

Впоследствии в клубе отметили, что охрана не пускала игрока на базу, поскольку тогда была запланирована тренировка первой команды, а камерунец уже месяц как переведен в команду В.

Дидье Ламкель Зе выступает за Антверпен с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Бельгии, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

После 19-ти туров бельгийской Лиги Жюпиле Антверпен имеет в своем активе 31 очко и занимает пятое место. Лидером чемпионата остается Брюгге (39).

Фото: Copa90

Источник: HLN

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