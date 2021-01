В Бельгии игрок прибыл на тренировку в джерси соперника и его не пустили на базу

Форвард бельгийского Антверпена Дидье Ламкель Зе попал в курьезную ситуацию на базе своей команды.

Камерунский футболист прибыл на тренировку команды в футболке игрока Андерлехта Янника Болази, который сейчас защищает цвета английского Эвертона. Андерлехт является соперником Антверпена в чемпионате Бельгии.

Работники тренировочной базы не оценили такой лук игрока и не пропустили внутрь. Ламкель Зе сначала пытался открыть дверь, но ему не давали этого сделать из середины помещения.

Дело в том, что камерунец хочет перебраться в греческий Панатинаикос в зимнее трансферное окно и всячески пытается давить на клуб, чтобы ускорить трансфер.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.

Of course they didn’t let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8

— COPA90 (@Copa90) January 6, 2021