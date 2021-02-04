Боксер Александр Усик считает, что в украинцев есть боязнь относительно демонстрации индивидуальности, а также в менталитете заложено стремление угодить всем.
По его словам, это последствия жизни в СССР и это надо искоренять.
— У нас немного другой менталитет, чем у иностранцев. Надо это менять. Я в семье и своем окружении это меняю. С чем связаны такие особенности менталитета? 70 лет был СССР, где была только уравниловка, — заявил Усик.
Он добавил, что украинцы часто не могут выразить свое мнение
— Нам столько лет внушали, что мы все равны, у нас серая одежда, вот мы сейчас видим результат. Надо не бояться быть раскованными. Я учу своих детей, вы никому ничего не должны и вам никто не должен. Работайте и у вас все будет, — отметил боксер.
Усик также рассказал, что ему неоднократно за деньги предлагали сменить гражданство, однако он отказывался, так как он любит свою страну.
— Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности, — заявил боксер.
Кроме того, Усик прокомментировал ситуацию относительно базы Миротворца, в котором он попал в прошлом году.
— Почему мы там оказались? Наверное, из-за фильма, — сказал Усик.
Речь идет о российском фильме Здравствуй, брат, Христос Воскрес!
Спортсмен рассказал также о своих эмоциях, когда разгорелся скандал вокруг фильма.
— Очень спокойно к этому относился. Не то чтобы не обращаю внимания, не заостряю его на этом. Не ковырялся в интернете, не искал какую-то плохую или хорошую информацию, не искал какой-то поддержки или наоборот, — отметил Усик.
Усик победил Чисору
1 ноября украинский боксер Александр Усик одержал восемнадцатую победу на профи-ринге. В своем втором поединке в супертяжелом весе, который прошел в Лондоне на SSE Arena Wembley, украинец по решению судей победил британского боксера Дерека Чисору.
Для Усика это вторая победа в супертяжелом весе, которая дает ему шанс встретиться с чемпионом по версии WBO Энтони Джошуа после его боя с Кубратом Пулевым.