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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Предлагали сменить гражданство: Усик о менталитете украинцев и базе Миротворца

Боксер Александр Усик считает, что в украинцев есть боязнь относительно демонстрации индивидуальности, а также в менталитете заложено стремление угодить всем.

Александр Усик

По его словам, это последствия жизни в СССР и это надо искоренять.

— У нас немного другой менталитет, чем у иностранцев. Надо это менять. Я в семье и своем окружении это меняю. С чем связаны такие особенности менталитета? 70 лет был СССР, где была только уравниловка, — заявил Усик.

Он добавил, что украинцы часто не могут выразить свое мнение

— Нам столько лет внушали, что мы все равны, у нас серая одежда, вот мы сейчас видим результат. Надо не бояться быть раскованными. Я учу своих детей, вы никому ничего не должны и вам никто не должен. Работайте и у вас все будет, — отметил боксер.

Усик также рассказал, что ему неоднократно за деньги предлагали сменить гражданство, однако он отказывался, так как он любит свою страну.

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— Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности, — заявил боксер.

Кроме того, Усик прокомментировал ситуацию относительно базы Миротворца, в котором он попал в прошлом году.

— Почему мы там оказались? Наверное, из-за фильма, — сказал Усик.

Речь идет о российском фильме Здравствуй, брат, Христос Воскрес!

Спортсмен рассказал также о своих эмоциях, когда разгорелся скандал вокруг фильма.

— Очень спокойно к этому относился. Не то чтобы не обращаю внимания, не заостряю его на этом. Не ковырялся в интернете, не искал какую-то плохую или хорошую информацию, не искал какой-то поддержки или наоборот, — отметил Усик.

Усик победил Чисору

1 ноября украинский боксер Александр Усик одержал восемнадцатую победу на профи-ринге. В своем втором поединке в супертяжелом весе, который прошел в Лондоне на SSE Arena Wembley, украинец по решению судей победил британского боксера Дерека Чисору.

Для Усика это вторая победа в супертяжелом весе, которая дает ему шанс встретиться с чемпионом по версии WBO Энтони Джошуа после его боя с Кубратом Пулевым.

Фото: УНИАН

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