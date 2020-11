Украинский боксер Александр Усик одержал восемнадцатую победу на профи-ринге. В своем втором поединке в супертяжелом весе, который прошел в Лондоне на SSE Arena Wembley, украинец по решению судей победил британского боксера Дерека Чисору — 117:112, 115:113, 115:113.

В стартовом раунде Чисора сразу же пошел в атаку и выпустил несколько точных ударов. Украинец пытался уклоняться, много двигаясь и, фактически, убегая от атак британца. Подобный сценарий продолжался в двух следующих раундах.

В четвертом раунде Дерек попал в первой же атаке в украинца, который пытался измотать соперника. За 20 секунд до гонга, Усик упал, споткнувшись, но сразу же поднялся.

Начиная с пятого раунда Чисора начал замедляться и трудно дышать, а Усик перехватил инициативу, начал атаковать и идти вперед, быстро перемещаясь по рингу.

У Александра получился очень хороший седьмой раунд, в концовке которого он так вымотал соперника, что если бы не спасительный гонг, то Чисора упал бы на настил ринга.

Финальные три раунда прошли в оживленном темпе, у Чисоры, казалось, проснулось второе дыхание и он все искал возможности для удара. Усик продолжал много двигаться.

A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020