Украинский боксер Александр Усик одержал восемнадцатую победу на профи-ринге. В своем втором поединке в супертяжелом весе, который прошел в Лондоне на SSE Arena Wembley, украинец по решению судей победил британского боксера Дерека Чисору — 117:112, 115:113, 115:113.

В стартовом раунде Чисора сразу же пошел в атаку и выпустил несколько точных ударов. Украинец пытался уклоняться, много двигаясь и, фактически, убегая от атак британца. Подобный сценарий продолжался в двух следующих раундах.

В четвертом раунде Дерек попал в первой же атаке в украинца, который пытался измотать соперника. За 20 секунд до гонга, Усик упал, споткнувшись, но сразу же поднялся.

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Начиная с пятого раунда Чисора начал замедляться и трудно дышать, а Усик перехватил инициативу, начал атаковать и идти вперед, быстро перемещаясь по рингу.

У Александра получился очень хороший седьмой раунд, в концовке которого он так вымотал соперника, что если бы не спасительный гонг, то Чисора упал бы на настил ринга.

Финальные три раунда прошли в оживленном темпе, у Чисоры, казалось, проснулось второе дыхание и он все искал возможности для удара. Усик продолжал много двигаться.

По итогам двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу украинскому боксеру — 117:112, 115:113, 115:113.

Для Усика это вторая победа в супертяжелом весе, которая дает ему шанс встретиться с чемпионом по версии WBO Энтони Джошуа после его боя с Кубратом Пулевым.

Джошуа наблюдал за поединком непосредственно на Уэмбли, поэтому Усик после боя обратился к чемпиону по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе: Энтони, привет!

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Чисора, где собрали самые интересные моменты поединка.

Фото: Matchroom Boxing