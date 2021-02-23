Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.
По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.
В текущем сезоне Украина на стадии группового этапа была представлена двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо. Обе команды заняли третьи строчки в своих квартетах и продолжили свой путь в Лиге Европы.
Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.
1/8 финала
Групповой этап
Группа А
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бавария
|6
|5
|1
|0
|18
|5
|16
|2.
|Атлетико
|6
|2
|3
|1
|7
|8
|9
|3.
|Зальцбург
|6
|1
|1
|4
|10
|17
|4
|4.
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5
|10
|3
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|19:55
|Зальцбург
|2:2
|Локомотив
|22:00
|Атлетико
|0:0
|Локомотив
|22:00
|Бавария
|4:0
|Атлетико
|22:00
|Бавария
|3:1
|Зальцбург
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|19:55
|Локомотив
|1:2
|Бавария
|19:55
|Локомотив
|1:3
|Зальцбург
|22:00
|Атлетико
|3:2
|Зальцбург
|22:00
|Атлетико
|1:1
|Бавария
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|19:55
|Локомотив
|1:1
|Атлетико
|22:00
|Бавария
|2:0
|Локомотив
|22:00
|Зальцбург
|2:6
|Бавария
|22:00
|Зальцбург
|0:2
|Атлетико
Группа В
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Реал Мадрид
|6
|3
|1
|2
|11
|9
|10
|2.
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|2
|2
|2
|16
|9
|8
|3.
|Шахтер
|6
|2
|2
|2
|5
|12
|8
|4.
|Интер
|6
|1
|3
|2
|7
|9
|6
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|19:55
|Реал
|2:3
|Шахтер
|19:55
|Боруссия М
|4:0
|Шахтер
|22:00
|Интер
|2:2
|Боруссия М
|22:00
|Интер
|0:2
|Реал
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|19:55
|Шахтер
|0:0
|Интер
|19:55
|Шахтер
|2:0
|Реал
|22:00
|Боруссия М
|2:2
|Реал
|22:00
|Боруссия М
|2:3
|Интер
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|19:55
|Шахтер
|0:6
|Боруссия М
|22:00
|Интер
|0:0
|Шахтер
|22:00
|Реал
|3:2
|Интер
|22:00
|Реал
|2:0
|Боруссия М
Группа С
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сити
|6
|5
|1
|0
|13
|1
|16
|2.
|Порту
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|13
|3.
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|0
|5
|2
|10
|3
|4.
|Марсель
|6
|1
|0
|5
|2
|13
|3
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|22:00
|Олимпиакос
|1:0
|Марсель
|19:55
|Олимпиакос
|0:1
|Манчестер Сити
|22:00
|Манчестер Сити
|3:1
|Порту
|22:00
|Марсель
|0:2
|Порту
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|22:00
|Марсель
|0:3
|Манчестер Сити
|22:00
|Марсель
|2:1
|Олимпиакос
|22:00
|Порту
|2:0
|Олімпіакос
|22:00
|Порту
|0:0
|Манчестер Сити
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|22:00
|Манчестер Сити
|3:0
|Олимпиакос
|22:00
|Манчестер Сити
|3:0
|Марсель
|22:00
|Порту
|3:0
|Марсель
|22:00
|Олімпіакос
|0:2
|Порту
Группа D
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ливерпуль
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|13
|2.
|Аталанта
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|11
|3.
|Аякс
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|7
|4.
|Мидтьюлланн
|6
|0
|2
|4
|4
|13
|2
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|22:00
|Аякс
|0:1
|Ливерпуль
|22:00
|Аякс
|3:1
|Мидтьюлланн
|22:00
|Мидтьюлланн
|0:4
|Аталанта
|22:00
|Ливерпуль
|0:2
|Аталанта
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|22:00
|Аталанта
|2:2
|Аякс
|22:00
|Ливерпуль
|1:0
|Аякс
|22:00
|Ливерпуль
|2:0
|Мидтьюлланн
|22:00
|Аталанта
|1:1
|Мидтьюлланн
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|22:00
|Аталанта
|0:5
|Ливерпуль
|19:55
|Аякс
|0:1
|Аталанта
|22:00
|Мидтьюлланн
|1:2
|Аякс
|19:55
|Мидтьюлланн
|1:1
|Ливерпуль
Группа Е
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Челси
|6
|4
|2
|0
|14
|2
|14
|2.
|Севилья
|6
|4
|1
|1
|9
|8
|13
|3.
|Краснодар
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|4.
|Ренн
|6
|0
|1
|5
|3
|11
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|22:00
|Ренн
|1:1
|Краснодар
|19:55
|Краснодар
|1:2
|Севилья
|22:00
|Челси
|0:0
|Севилья
|19:55
|Ренн
|1:2
|Челси
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|19:55
|Краснодар
|0:4
|Челси
|22:00
|Краснодар
|1:0
|Ренн
|22:00
|Севилья
|1:0
|Ренн
|22:00
|Севилья
|0:4
|Челси
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|22:00
|Севилья
|3:2
|Краснодар
|22:00
|Ренн
|1:3
|Севилья
|22:00
|Челси
|3:0
|Ренн
|22:00
|Челси
|1:1
|Краснодар
Группа F
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Боруссия Дортмунд
|6
|4
|1
|1
|12
|5
|13
|2.
|Лацио
|6
|2
|4
|0
|11
|7
|10
|3.
|Брюгге
|6
|2
|2
|2
|8
|10
|8
|4.
|Зенит
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|19:55
|Зенит
|1:2
|Брюгге
|22:00
|Боруссия Д
|3:0
|Брюгге
|22:00
|Лацио
|3:1
|Боруссия Д
|22:00
|Лацио
|3:1
|Зенит
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|22:00
|Боруссия Д
|2:0
|Зенит
|22:00
|Боруссия Д
|1:1
|Лацио
|22:00
|Брюгге
|1:1
|Лацио
|22:00
|Брюгге
|3:0
|Зенит
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|19:55
|Зенит
|1:1
|Лацио
|19:55
|Зенит
|1:2
|Боруссия Д
|22:00
|Брюгге
|0:3
|Боруссия Д
|19:55
|Лацио
|2:2
|Брюгге
Группа G
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|14
|4
|15
|2.
|Барселона
|6
|5
|0
|1
|16
|5
|15
|3.
|Динамо Киев
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|4
|4.
|Ференцварош
|6
|0
|1
|5
|5
|17
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|19:55
|Динамо
|0:2
|Ювентус
|22:00
|Динамо
|0:4
|Барселона
|22:00
|Барселона
|5:1
|Ференцварош
|22:00
|Ювентус
|2:1
|Ференцварош
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|22:00
|Ференцварош
|2:2
|Динамо
|22:00
|Ференцварош
|0:3
|Барселона
|22:00
|Ювентус
|0:2
|Барселона
|22:00
|Ювентус
|3:0
|Динамо
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|22:00
|Барселона
|2:1
|Динамо
|22:00
|Барселона
|0:3
|Ювентус
|22:00
|Ференцварош
|1:4
|Ювентус
|22:00
|Динамо
|1:0
|Ференцварош
Группа H
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ПСЖ
|6
|4
|0
|2
|13
|6
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|6
|4
|0
|2
|11
|12
|12
|3.
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|15
|10
|9
|4.
|Башакшехир
|6
|1
|0
|5
|7
|18
|3
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|22:00
|РБ Лейпциг
|2:0
|Башакшехир
|22:00
|МЮ
|4:1
|Башакшехир
|22:00
|ПСЖ
|1:2
|МЮ
|22:00
|ПСЖ
|1:0
|РБ Лейпциг
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|19:55
|Башакшехир
|0:2
|ПСЖ
|19:55
|Башакшехир
|3:4
|РБ Лейпциг
|22:00
|МЮ
|5:0
|РБ Лейпциг
|22:00
|МЮ
|1:3
|ПСЖ
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|19:55
|Башакшехир
|2:1
|МЮ
|22:00
|ПСЖ
|5:1
|Башакшехир
|22:00
|РБ Лейпциг
|2:1
|ПСЖ
|22:00
|РБ Лейпциг
|3:2
|МЮ