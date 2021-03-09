Киевское Динамо в четверг, 11 марта, проведет первый матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против испанского Вильярреала. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Унаи Эмери. На победу Вильярреала принимают ставки с коэффициентом 1.98. Успех бело-синих оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.40.

На то, что желтая субмарина первой откроет счет в матче дают коэффициент 1.55, а на подопечных Мирчи Луческу — 2.35. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 9.20.

Матч доверили судить английской бригаде арбитров во главе с рефери Майклом Оливером. Ему будут ассистировать соотечественники: Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Обязанности четвертого рефери исполнит Питер Бенкис. Арбитры VAR: Крис Кэванах и Крейг Поусон.

Это будет третья встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались еще в сезоне 2004/2005 в 1/16 финала Кубка УЕФА. Игра в Киеве завершилась нулевой ничьей, а в Испании победу праздновала желтая субмарина со счетом 2:0.

По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы Динамо прошло бельгийское Брюгге благодаря выездной победе, а Вильярреал одолел австрийский Зальцбург.

Фото: FC Dynamo Kyiv