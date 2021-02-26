Брюгге — Динамо Киев — 0:1 (1:2).

Брюгге: Миньйоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата Педро Лоуренсо, Баланта, Соболь, ван ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин, Родригеш.

Голы: Буяльский, 83

Киевское Динамо на выезде встречалось с бельгийским Брюгге в матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоялся в Брюгге на стадионе Ян Брейдел и завершился в пользу бело-синих со счетом 1:0.

Первый тайм матча прошел без голов и почти без моментов. Неплохую возможность забить имел нидерландский форвард Бас Дост, но воплотить задуманное ему помешал Георгий Бущан. После перерыва голландец получил еще одну возможность, чтобы вписать свое имя на табло, но Бущан снова выручил.

Бельгийцы имели несколько хороших возможностей, чтобы открыть счет и, пожалуй, лучшую упустил сенегалец Юссуф Баджи, вышедший на замену вместо травмированного Доста. 19-летний форвард прорвался в штрафную киевлян и пробил, но его удар парировал кипер бело-синих.

А единственный гол подопечные Мирчи Луческу реализовали в конце встречи. Родригеш выполнил идеальный заброс за спины защитникам на край чужой штрафной, откуда Цыганков прострелил во вратарскую на Виталия Буяльского, а тот поразил пустые ворота Брюгге.

Минимальная победа над бельгийским клубом позволила Динамо присоединиться к Шахтеру в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра команд в Киеве неделю назад завершилась ничьей 1:1.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Брюгге — Динамо, где собрали все самые интересные моменты встречи.