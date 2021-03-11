В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 киевское Динамо дома примет испанский Вильярреал. Встреча состоится 11 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать белорусский телеканал Беларусь 5. Интернет и российский Матч! Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 12 марта в 3.05 и 14.35 на канале Футбол 2, а также в 7.25 и 20.40 на Футбол 1.

Это будет третья встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались еще в сезоне 2004/2005 в 1/16 финала Кубка УЕФА. Игра в Киеве завершилась нулевой ничьей, а в Испании победу праздновала желтая субмарина со счетом 2:0.

По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы Динамо прошло бельгийское Брюгге благодаря выездной победе, а Вильярреал одолел австрийский Зальцбург.