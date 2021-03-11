Динамо — Вільярреал — 0:2

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Беседин, Родригес.

Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Чуквезе, Алькасер, Жерар Морено.

Голы: Торрес, 30 Альбиоль, 52

Киевское Динамо принимало испанский Вильярреал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В начале матча команды обменялись опасными моментами. Сначала возможность открыть счет упустил Тригерос. Мяч после его удара пролетел в сантиметрах от правой стойки. Ответом киевлян был удар головой Цыганкова из пределов одиннадцатиметровой отметки, но круглый пролетел чуть выше ворот.

Счет в матче открыл Пау Торрес, который после паса от Морено, отправил мяч в пустые ворота.

После перерыва подопечные Унаи Эмери удвоили свое преимущество. Рауль Альбиоль подобрал мяч в штрафной киевлян и безжалостно отправил его под перекладину.

Под конец встречи Цыганков получил точный пас от партнера на границе штрафной и пробил, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки.

Ответный матч команд состоится через неделю, 18 марта, в Вильярреале на Эстадио де ла Керамика.

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