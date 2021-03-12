Рома — Шахтер — 3:0

Рома: Лопес, Кристанте, Кумбулла, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян.

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тете, Мораес, Тайсон.

Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73 Манчини, 77

Итальянская Рома принимала донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Риме на Стадио Олимпико и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Уже в начале матча Вильяр потерял прекрасную возможность размочить нули на табло. Испанец пробил в нижний угол ворот, но с ударом справился Трубин.

Впоследствии подопечные Паулу Фонсеки все же открыли счет. Педро отпасовал низом в чужую штрафную и вывел один на один с голкипером Лоренцо Пеллегрини, который отправил мяч в сетку ворот горняков.

Спустя несколько минут Шахтер ответил ударом Мораеса, но снаряд после выстрела Жуниора оказался в руках Пау Лопеса.

Во втором тайме подопечные Луиша Каштру сразу же бросились вперед. Сразу два момента было у Тете: в первом бразилец пробил низом, но Пау Лопес выручил, а во втором Тете прорвался мимо нескольких соперников и пробил, но мяч после рикошета пролетел мимо ворот.

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Впрочем очередным голом в воротах отличились волки. На 73-й минуте свеженький Эль-Шаарави убежал в контратаку, прошел Додо и Витао и уверенно пробил над Трубиным.

Спустя четыре минуты римляне снова ошарашили горняков, забив третий мяч в ворота украинской команды. На этот раз отличился Джанлука Манчини после розыгрыша углового.

Ответный матч команд состоится 18 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Факты ICTV также провели онлайн-трансляцию матча Рома — Шахтер, где собрали все самые интересные моменты встречи.