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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Вильярреал — Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевское Динамо в четверг, 18 марта, проведет ответный матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Эстадио де ла Керамика в Вильярреале сыграют против местного Вильярреала. Начало матча в 22.00.

Вильярреал Динамо

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Унаи Эмери. На победу Вильярреала принимают ставки с коэффициентом 1.57. Успех бело-синих оценивают в 6.60. Ничейный результат встречи — 4.10.

На то, что желтая субмарина первой откроет счет в матче дают коэффициент 1.47, а на подопечных Мирчи Луческу — 3.25. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 11.0.

Проход Вильярреала в следующую стадию оценивают в 1.01, тогда как на Динамо дают — 26.0.

Матч доверили судить шведской бригаде арбитров во главе с рефери Андреасом Экбергом. Ему будут ассистировать соотечественники: Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Обязанности четвертого рефери исполнит Мохаммед аль-Хаким. Арбитры VAR из Нидерландов: Камфус Йохем и Кевин Блом.

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Это будет четвертая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве.

Игра завершилась уверенной победой подопечных Унаи Эмери со счетом 2:0. Голами в матче отличились Торрес и Альбиоль.

Фото: Depositphotos

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