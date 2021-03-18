Шахтер — Рома — 1:2 (0:3)

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Кривцов, Витао, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Мораес, Тете.

Рома: Лопес, Ибанез, Кристанте, Кумбулла, Спинаццола, Диавара, Вильяр, Карсдорп, Перес, Педро, Майораль Моя.

Голы: Мораес, 59 — Майораль, 49, 72

Донецкий Шахтер принимал римскую Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 1:2 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов с минимумом опасных моментов у ворот обеих команд.

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Счет в матче во второй половине встречи открыл Борха Майораль. Сначала Карсдорп прорвался в штрафную горняков и прострелил на линию вратарской, но Кривцов неудачно вынес мяч прямо на голову Майораля. Испанец с близкого расстояния и переправил круглого в сетку ворот Трубина.

Ровно через десять минут горнякам удалось сравнять усилиями Тете, Алана Патрика и Жуниора Мораеса. Именно последний и вколотил с метра в ворота Пау Лопеса.

Впрочем, финальную точку в матче суждено было поставить тому же Майоралю, оформившему дубль.

В последние десять минут горняки могли сравнивать. Матвиенко прорвался в штрафную волков, но в борьбе с соперником оказался на газоне. Арбитр встречи пенальти в моменте не увидел.

Таким образом, в текущем розыгрыше Лиги Европы Шахтер остановился на стадии 1/8 финала. По итогам двух матчей Паулу Фонсека переиграл свой бывший клуб со счетом 5:1.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер — Рома, где собрали все самые интересные моменты встречи.