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Факты / Спорт
Людмила Грубник |

ПСЖ дома проиграл Баварии, но вышел в полуфинал ЛЧ

13 апреля 2021 года состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 между ПСЖ и Баварией. В этот раз французы принимали на своем поле немецкую команду.

ПСЖ - Бавария

Игра прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже (Франция) и закончилась со счетом 0:1.

Уже на третьей минуте матча Мбаппе (ПСЖ) попытался атаковать ворота противника, он нанес удар со средней дистанции в левую штангу, однако безрезультатно — мяч покинул пределы поля.

Бавария пробила по воротам парижан на 27 минуте поединка. Киммих ударил по воротам из средней зоны, но ему не хватило точности, мяч пролетел рядом с левой штангой.

Лишь на 40 минуте Шупо-Мотинг (Бавария) забил гол с помощью прицельного удара головой.

Французам до конца матча так и не удалось отыграться. Но, несмотря на это, именно ПСЖ по сумме двух матчей набирает большее количество очков и проходит в полуфинал Лиги чемпионов.

Составы команд

ПСЖ: Навас, Дагба, Кимпембе, Диалло, Гейе, Данило, Дракслер, Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Бавария: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

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Первая игра между ПСЖ и Баварией

Первая встреча между командами состоялась 7 апреля 2021 года.

Тогда ПСЖ выиграла со счетом 3:2 на выезде в Баварии.

Подробнее о матче между ПСЖ и Баварией читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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