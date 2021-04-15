В Украине во втором месяце весны начнут вакцинировать от Covid-19 спортсменов. Минздрав предоставил квоту на препарат против коронавируса.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. По его словам, наших спортсменов начнут вакцинировать в апреле.

Политик подчеркнул, что вакцинация — это личное желание каждого спортсмена. По этой причине в министерстве собрали информацию относительно того, у кого есть желание вакцинироваться сейчас или позже.

Также чиновник отметил, что на Олимпийских играх не будет условия относительно того, чтобы в соревнованиях участвовали только спортсмены, которые получили прививку от коронавируса.

Вакцинация в Украине

В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac. Первые прививки этим препаратом начали делать 13 апреля.

Также украинских спортсменов, которые будут соревноваться на Олимпийских играх в Токио в этом году, будут иммунизировать препаратом CoronaVac.

В МОЗ отмечают, что за каждым человеком, который получил первую прививку, сразу будут резервировать вторую дозу вакцины. По этой причине все, кто сейчас иммунизируются вакциной CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для иммунизации организма.