Олимпийская сборная Украины выиграет 21 медаль на летних Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.
С таким прогнозом выступила американская аналитическая компания Gracenote.
В общем медальном зачете наша команда финиширует на 15-й строчке. По мнению аналитиков украинцы одержат шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.
Согласно презентованной аналитической модели, основанной на статистике предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных соревнований, лидером медального зачета станет олимпийская сборная США, которой прогнозируют 114 наград.
— days to go before #Tokyo2020 so we have released our latest #VirtualMedalTable.
The United States are forecast to win the most medals for the 7th successive Olympic Games.
China to bounce back from their Rio disappointment.
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— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) April 14, 2021
Вторая строчка достанется сборной Китая (85 медалей), а тройку лидеров замкнет Олимпийский комитет России (73).
Летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа.
Допустят ли зрителей из-за границы на Игры в Токио?
Из-за пандемии коронавируса организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что соревнования пройдут без зрителей из-за рубежа.
Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров.
Источник: Gracenote