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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина прогнозируют попадание в топ-15 медального зачета Олимпиады в Токио

Олимпийская сборная Украины выиграет 21 медаль на летних Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.

Михайло Романчук

С таким прогнозом выступила американская аналитическая компания Gracenote.

В общем медальном зачете наша команда финиширует на 15-й строчке. По мнению аналитиков украинцы одержат шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Согласно презентованной аналитической модели, основанной на статистике предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных соревнований, лидером медального зачета станет олимпийская сборная США, которой прогнозируют 114 наград.

Вторая строчка достанется сборной Китая (85 медалей), а тройку лидеров замкнет Олимпийский комитет России (73).

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Летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа.

Допустят ли зрителей из-за границы на Игры в Токио?

Из-за пандемии коронавируса организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что соревнования пройдут без зрителей из-за рубежа.

Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров.

Источник: Gracenote

Фото: Getty Images

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