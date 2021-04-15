Олимпийская сборная Украины выиграет 21 медаль на летних Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.

С таким прогнозом выступила американская аналитическая компания Gracenote.

В общем медальном зачете наша команда финиширует на 15-й строчке. По мнению аналитиков украинцы одержат шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Согласно презентованной аналитической модели, основанной на статистике предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных соревнований, лидером медального зачета станет олимпийская сборная США, которой прогнозируют 114 наград.

— days to go before #Tokyo2020 so we have released our latest #VirtualMedalTable. The United States are forecast to win the most medals for the 7th successive Olympic Games. China to bounce back from their Rio disappointment. More here:https://t.co/Hp5STQgovq pic.twitter.com/6iwNqip3vd — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) April 14, 2021

Вторая строчка достанется сборной Китая (85 медалей), а тройку лидеров замкнет Олимпийский комитет России (73).

Читайте Украинских спортсменов начнут вакцинировать в апреле

Летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа.

Допустят ли зрителей из-за границы на Игры в Токио?

Из-за пандемии коронавируса организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что соревнования пройдут без зрителей из-за рубежа.

Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров.

Источник: Gracenote