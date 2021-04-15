Україна вперше в історії у 2021 році проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону – найпрестижніший турнір із цього виду спорту в Європі.

Чемпіонат Європи 2021 з бадмінтону проходитиме в Києві з 27 квітня до 2 травня. Змагання стануть вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо.

Факти ICTV поспілкувалися із заступником генерального секретаря Європейської Конфедерації бадмінтону Джиммі Андерсеном, який розповів, як організовуватимуть Чемпіонат Європи з бадмінтону під час пандемії коронавірусу.

– Звичайно, все зараз зосереджено на ситуації з Covid-19, тому нам необхідно вжити необхідних заходів з огляду на це. Ми встановили спеціальний протокол щодо того, хто може приєднатися до змагань згідно з зеленою, помаранчевою та червоною зоною, щоб уникнути будь-яких ризиків для наших спортсменів і жителів України, – розповів Андерсен.

Заступник генерального секретаря зазначає, що цього року світ побачить фантастичну гру в бадмінтон, адже на змагання приїдуть найсильніші команди.

– Відбулася велика підготовча робота, і ми побачимо найбільші поєдинки в Європі. Приїдуть найкращі гравці світу, тому це буде фантастичний бадмінтон, – розповів Андерсен.

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Водночас він зазначає, що Європейська Конфедерація впевнена, що Україна проведе безпечний чемпіонат попри стрімке поширення коронавірусу.

– Я думаю, що у нас була чудова кооперація, ми контактували майже щодня протягом останнього року, тому не сумніваємось, що зможемо це зробити в Україні. Ми отримали велику підтримку від Федерації бадмінтону України і сприяння необхідних міністерств та організацій України, тому на 100% впевнені, що все і для всіх буде безпечно, – підсумував Андерсен.

Чемпіонат Європи з бадмінтону

Україна вперше в історії у 2021 році проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону. Планується, що змагання Євро-2021 з бадмінтону відбудуться у Палаці спорту в Києві.

Планується, що змагання проходитимуть із 27 квітня до 2 травня, проте пандемія коронавірусу може внести свої корективи. У чемпіонаті візьмуть участь близько 250 спортсменів із 35 країн світу.

Перед змаганнями всі спортсмени пройдуть тестування на Covid-19. Наразі невідомо, чи зможуть глядачі вболівати за своїх улюблених спортсменів наживо. Проте все ж є ймовірність, що вболівальників допустять до перегляду в невеликій кількості.

Фото: Федерація бадмінтону України