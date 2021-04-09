Интересные факты о бадминтоне и где можно поиграть в Киеве

В 2021 году Украина впервые в истории проведет Чемпионат Европы по бадминтону. Турнир состоится в Киеве с 27 апреля по 2 мая во Дворце спорта.

Эти соревнования станут решающими в этом виде спорта для отбора на нынешние летние Олимпийские игры в Токио.

Мало кто знает, но бадминтон считается одной из древнейших игр в мире. Существует множество версий относительно его происхождения. По одной из них, современный бадминтон развился из древней игры с воланом, которая появилась более 3 тыс. лет назад.

В эту игру играли в Древней Греции, Китае, Японии и Индии. В одном из манускриптов говорится, что в Китае во времена правления династии Чу в 1122 году играли в мяч с перьями. Игра называлась ди-дзяу-ци. А в Японии была популярной игра ойбане. Ее целью было перебрасывание деревянными ракетками волана, сделанного из нескольких перьев и косточки высушенной вишни.

Факты ICTV подготовили несколько интересных фактов о бадминтоне, о которых вы, скорее всего, не знали.

Современный спортивный бадминтон берет свое начало с индийской игры пуне.

Первая официальная игра в бадминтон была сыграна в 1872 году в 100 км от Лондона — в городке Бадминтон в родовом имении герцога Бофорта под названием Бадминтон Хаус. Герцог привез ракетки и воланы с перьями в Англию из Индии.

Первые правила игры были созданы англичанами 1887 и в основном их концепт сохранился до наших дней. А уже спустя девять лет в Англии состоялся первый официальный турнир по бадминтону.

Бадминтон также стал одним из первых видов спорта в мире, где женщины и мужчины начали выступать в смешанной дисциплине — микст.

Олимпийским видом спорта бадминтон стал в 1992 году в Барселоне. Во время Олимпийских игр телевизионные трансляции по бадминтону входят в топ-10 самых популярных по количеству просмотров в мире.

Из 34-х золотых олимпийских наград в бадминтоне 32 медали завоевали спортсмены из Азии, а именно из Китая, Индонезии, Южной Кореи и Японии. Своих олимпийских чемпионов по бадминтону имеют также Дания и Испания. А еще интересно, что атлеты из Китая, Индонезии и Южной Кореи в целом одержали 85% всех побед на международных соревнованиях по бадминтону.

Бадминтон — самый динамичный вид спорта с ракетками. Во время игры волан развивает скорость до 400 км/ч, тогда как теннисный мяч до 251 км/ч, а футбольный — до 198 км/ч.

Ракетки для бадминтона весят 70-95 граммов, не считая веса струн и ручки;

Пульс бадминтонистов экстракласса во время игры может достигать 200 ударов в минуту.

Самый короткий матч по бадминтону зафиксировано в 1996 году на соревнованиях за Кубок Uber в Гонконге. Он длился всего шесть минут, а вот самый длинный — 124 минуты.

В бадминтон играет каждый 50-й житель нашей планеты, то есть более 220 млн человек. Турниры в странах Юго-Восточной Азии собирают по 15 тыс. зрителей, а вот в Дании эта игра популярнее футбола. В свое время легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона назвал бадминтон лучшим и самым полезным для тренировок видом спорта после футбола.

Бадминтон помогает поддерживать прекрасную физическую форму. Поскольку за одну игру профессиональный бадминтонист пробегает в среднем десять километров и подпрыгивает на высоту до одного метра, то этот вид спорта точно не уступает тренировкам в спортзале.

Польза от занятий бадминтоном:

дает нагрузку на все группы мышц;

улучшает зрение, ведь во время игры надо следить за приближением и отдалением волана;

стимулирует мозговую активность;

помогает избавиться от лишнего веса;

улучшает выносливость и координацию;

улучшает реакцию, недаром он входит в программу подготовки космонавтов NASA;

снижает риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

помогает бороться со стрессом.

Плюс бадминтона еще и в том, что в него можно играть всей семьей, создавать собственные турниры и следить за их результатами.

Где можно поиграть в бадминтон в Киеве

Один из главных плюсов этой динамичной игры в том, что играть в бадминтон можно в любом возрасте, на любом открытом месте, даже в городе, просто выйдя во двор или в парк. Для этого даже создали отдельную игру — эйрбадминтон. В ней используются воланчики, которые устойчивы к ветру, но если погода не слишком ветреная.

Если же вы хотите поиграть на современных специально оборудованных кортах, взять напрокат ракетки и воланчики или получить мастер-класс или индивидуальную тренировку от опытного тренера, тогда выбирайте спортивный клуб или парк на свой вкус, и не медля записывайтесь на занятия и бронируйте время.

Kyiv Racket Sports Park

Парк из ракетных видов спорта. 13 кортов международного стандарта для игры в бадминтон находятся по адресам ул. Стадионная, 21/1 (ЦСК ВСУ) и ул. Киото, 25 В парке тренируются игроки с разным уровнем подготовки — и профессиональные спортсмены, и новички.

Занятия могут проходить с тренером или без. Стоимость — от 200грн/час (детское тренировки — от 150грн/90 мин). Первое занятие бесплатно.

Телефон для справок: +380 96 466 4667

За игрой лучших бадминтонистов из более 30 стран мира можно будет наблюдать во время интернет-трансляции Чемпионата Европы по бадминтону, который пройдет в Украине 27 апреля-2 мая 2021.