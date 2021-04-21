Агробизнес из Первой лиги встречался с киевским Динамо в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Матч состоялся в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича и завершился разгромной победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0.
Счет в матче под занавес первого тайма открыл полузащитник киевлян Богдан Леднев с паса от Жерсона Родригеша.
Во втором тайме Артем Беседин закрепил преимущество, а финальную точку в матче за десять минут до конца игры поставил Виталий Буяльский.
Победа позволила бело-синим выйти в финал турнира, где они сыграют с победителем пары Александрия — Заря Луганск.
Составы команд:
- Агробизнес: Артым, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70), Дудик (Немтинов, 82).
- Динамо Киев: Бойко, Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригеш (Сидклей, 66), Беседин (Супряга, 79).
Финальный матч запланирован на 12 мая 2021 года в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, который вмещает более 15 тыс. зрителей.
В четвертьфинале Кубка Украины киевское Динамо обыграло Колос из Ковалевки только после серии послематчевых пенальти, а Агробизнес преподнес сенсацию — клуб из Первой лиги выбил из розыгрыша действующего чемпиона Украины донецкий Шахтер.