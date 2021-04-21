Агробизнес из Первой лиги встречался с киевским Динамо в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Матч состоялся в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича и завершился разгромной победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0.

Счет в матче под занавес первого тайма открыл полузащитник киевлян Богдан Леднев с паса от Жерсона Родригеша.

Во втором тайме Артем Беседин закрепил преимущество, а финальную точку в матче за десять минут до конца игры поставил Виталий Буяльский.

Победа позволила бело-синим выйти в финал турнира, где они сыграют с победителем пары Александрия — Заря Луганск.

Составы команд:

Агробизнес: Артым, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70), Дудик (Немтинов, 82).

Артым, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70), Дудик (Немтинов, 82). Динамо Киев: Бойко, Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригеш (Сидклей, 66), Беседин (Супряга, 79).

Финальный матч запланирован на 12 мая 2021 года в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, который вмещает более 15 тыс. зрителей.

В четвертьфинале Кубка Украины киевское Динамо обыграло Колос из Ковалевки только после серии послематчевых пенальти, а Агробизнес преподнес сенсацию — клуб из Первой лиги выбил из розыгрыша действующего чемпиона Украины донецкий Шахтер.