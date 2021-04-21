Хочу видеть в Металлисте тех, кто поможет нам выиграть Лигу Европы — Ярославский

В 2016 году распался культовый футбольный клуб Металлист, который громко заявил о себе не только на украинской, но и на европейской футбольной арене. В разное время за Металлист выступали такие высококлассные исполнители, как Тайсон, Эдмар, Хосе Соса, Клейтон Шавьер, Марко Девич и другие.

Недавно бывший президент Металлиста Александр Ярославский сделал громкое заявление о возрождении клуба.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Ярославский рассказал, каким будет обновленный Металлист, когда болельщики увидят его в Премьер-лиге, какие футболисты будут играть за команду и что он думает о создании европейской Суперлиги.

— Около месяца назад вы заявили, что Металлист возвращается. На каком этапе сейчас проект?

— Мы активно занимаемся этой темой, и я, и все мои соратники. Также помогают власти города и области. На сегодняшний день есть определенные шаги по возвращению бренда. Я бы хотел, чтобы этот процесс занял несколько недель, но, как оказалось, на это потребуются месяцы.

Однако уже предприняты действия, которые безвозвратно определяют, что бренд будет принадлежать мне и разместится в Харькове. Поэтому клуб вернет все свои атрибуты того 100-летнего Металлиста, который гремел в Европе.

— Для вас принципиальный момент, чтобы Металлист вернулся таким, как прежде, со всеми внешними атрибутами: гербом, гимном, вымпелом и стадионом?

— Мне пришлось лично участвовать во всех технических вещах, но это сложная процедура. Есть большое количество позиций, внесенных в список вещей, которые будут принадлежать Металлисту. И внешние атрибуты, и сувенирная продукция. На это потребуется не один месяц, но решение принято бесповоротно. Его изменить невозможно!

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— Будет ли Металлист играть на том же стадионе? Готовы ли власти Харькова сотрудничать с вами?

— Когда я купил Металлист в 2005 году, не было ни стадиона, ни базы, ни академии. Моими силами и силами моих соратников была построена идеальная инфраструктура. В результате чего, на нашей базе жил во время Евро-2012 Криштиану Роналду, играл Томас Мюллер.

Четыре суперкоманды играли у нас — Португалия, Голландия (Нидерланды), Дания и Германия. Все они находились на нашей базе. Поэтому инфраструктура у нас идеальная. И кому, как не Металлисту, играть на стадионе Металлист? Конечно, мы будем играть на нашем стадионе.

— Какая приблизительная стоимость возврата Металлиста?

— Для меня и для харьковчан этот проект бесценен. Деньгами оценить его невозможно! Это проект душевный. Для всех харьковчан, для меня, моих друзей и семьи. Поэтому сейчас я не считаю бюджет. Он будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов.

— Металл, который играет во Второй лиге, был создан, чтобы потом на его базе запустить Металлист?

— Металл — специальный проект, который был создан полтора года назад под возврат Металлиста. Я понимал, что необходимо решить технические моменты — сначала сыграть в чемпионате среди любителей, дальше Первая лига, Вторая лига, Премьер-лига.

Эти детали занимают около трех лет. Поэтому мы решили сократить этот организационный период, чтобы не ждать возвращения бренда, и запустили Металл под Металлист. Как только бренд будет готов к запуску, Металлист вернется на свое законное место.

— Сейчас команду тренирует Александр Кучер, и команда идет первой в своем дивизионе во Второй лиге. Довольны ли вы работой тренера? Не планируете менять тренерский штаб?

— Я всегда говорил, что успех — это счет на табло. Евгений Красников занимается командой, Александр Кучер — главный тренер, поэтому никаких изменений мы точно не планируем.

— В одном из интервью Вячеслав Заховайло отмечал — чтобы вывести команду Второй лиги в Первую лигу необходимо потратить около $ 700 тыс. Затем бюджет удвоился. Насколько это реальные цифры и сопоставимы ли они с тем, что есть на самом деле?

— После того, как я за семь с половиной лет потратил $250 млн на Металлист, меня эти цифры не пугают. Понятно, что с учетом ситуации в футболе и мире в целом, эти цифры изменились. Я ставлю цель, а сколько она будет стоить — это другой вопрос.

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— Недавно появилась информация, что у вас есть джентльменское соглашение с господином Сергеем Курченко, что вы до 2023 года не будете профессионально заниматься футболом. Насколько это соответствует действительности?

— Да, это правда. Сейчас мои юристы рассматривают ситуацию, возможно ли, чтобы данная позиция была отменена. Возможно, я смогу раньше приступить к своим обязанностям.

— То есть вы уверены в том, что вернетесь к активной футбольной жизни до 2023 года в качестве президента Металлиста?

— Я не могу владеть футбольным клубом, но сочувствовать, помогать и болеть за команду возможность есть.

— Означает ли это, что вы хотите, чтобы Металлист играл в Премьер-лиге уже через год? То есть через год они в Первой лиге, а еще через год уже в Премьер-лиге. Вы не исключаете варианта, что с первого раза не удастся попасть в Премьер-лигу?

— Когда я принимал Металлист в 2005 году, он также играл в Первой лиге, но нам удалось попасть в Премьер-лигу. Вы же понимаете, что даже когда Курченко владел акциями, то весь футбольный и менеджерский состав был мой.

Металлист как был фактически моим, так и остался. Все звания Металлиста — заслуга не Курченко. Поэтому я надеюсь, что все эти этапы мы пройдем легко.

— Несколько дней назад Тайсон покинул Шахтер и вернулся на родину в Бразилию. Тайсона вы знаете. По вашему мнению, для него это плюс или минус?

— Тайсон — это украшение всего украинского футбола. Все говорили, что Тайсон будто едет по полю на мотороллере. Таких игроков в украинском футболе единицы. Он достойно сыграл, заработал много трофеев и вернулся на родину.

— Тайсон говорил, что вы хотите, чтобы он играл за обновленный Металлист и заканчивал здесь свою карьеру. Был такой разговор? Будет ли у вас попытка получить Тайсона для будущего Металлиста?

— Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Если Тайсон приедет и будет бегать с такой же скоростью, как сейчас, то почему бы и нет? Его в Харькове любят, ждут и с радостью примут!

— Кого бы еще хотели видеть в составе обновленного Металлиста?

— Я хочу видеть тех, кто поможет нам выиграть Лигу Европы и проходить как можно выше в Лиге Чемпионов.

— История, всколыхнувшая весь футбольный мир — создание европейской Суперлиги. Как вы считаете, это необходимая структура или она сейчас будет лишней?

— Эти большие клубы находят футболистов отовсюду. Их донорами становится весь футбольный союз. Должно быть справедливое распределение сильных игроков для развития футбола.

Не может быть, чтоб одним все, а другим — ничего. Представьте, они соберут лучших игроков, и как с ними потом бороться? Конечно, я категорически против создания этой Суперлиги. Я поддерживаю УЕФА и ФИФА в их намерениях этого не допустить.

— Вы не скрываете, что дружите с Романом Абрамовичем, не общались с ним на эту тему? Возможно, вы слышали от людей, которые пытаются реализовать эту лигу, что мотивирует их?

— Нет, я не говорил на эту тему ни с кем. Я слышал об этих идеях, но не думал, что они смогут реально замахнуться на все это. Футбол — это общее достояние всех нас. Более 4 млрд болельщиков являются сторонниками футбола, и каждый болеет за свою команду.

— Флорентино Перес объяснял, что основной мотив — не только деньги. Интерес к футболу падает, и для его повышения есть мнение сократить продолжительность матчей. Каково ваше мнение? Действительно ли интерес к футболу теряется и нужны ли определенные регуляционные изменения?

— Ну, если я хочу отработать свой родной Металлист, то, конечно, интерес не падает. С учетом пандемии интерес только возрос, потому что люди смотрят его по телевизору. Конечно, без болельщиков на стадионе ощущения совсем не те, но люди у экранов наблюдают.

— Может ли создание Суперлиги угрожать именно украинскому футболу?

— Я надеюсь, что разум выиграет, и УЕФА и ФИФА не допустят этого.

— То есть вы считаете, что это не только возможность для топ-клубов выторговать себе лучшие условия?

— Я не знаю, чем они руководствовались, деньгами или нет. Я считаю, это несправедливо!

— Справедливо ли Динамо обыграло Шахтер и уже фактически является чемпионом Украины?

— Цифры на табло говорят сами за себя. Если Динамо станет чемпионом, следовательно, оно заслуженно станет чемпионом.

— Какие шансы на Чемпионате Европы у Украины?

— Я хотел бы, чтобы наша сборная участвовала во всех европейских турнирах и чемпионатах. Желаю Андрею Шевченко достичь этого!

— Если Зинченко не сможет помочь нашей команде и санкции УЕФА все-таки введут против клубов тех игроков, которые организуют Суперлигу. По вашему мнению, это серьезная потери?

— Я думаю, у Андрея достаточно игроков, чтобы заменить Зинченко. Однако очень надеюсь, что этого не произойдет!

Фото: УНИАН, Александр Ярославский