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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Стала известна дата боя Ломаченко – Накатани

Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет свой следующий бой против японца Масаеси Накатани 26 июня.

Поединок состоится в США на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе в штате Невада.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок Ломаченко и Накатани согласован, но даты боя не озвучил.

Ломаченко-Лопес

18 октября Василий Ломаченко потерял все свои пояса в поединке против 23-летнего американца Теофимо Лопеса. Боксеры провели на ринге все 12 раундов, а судьи отдали единогласную победу Лопесу – 116:112, 119:109, 117:111.

21 октября стало известно, что Василий Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча против американца Теофимо Лопесом. Промоутер украинца Боб Арум об этом не знал.

Накатани в конце прошлого года победил Феликса Вердехо техническим нокаутом. Единственное поражение в карьере японцу летом 2019 года нанес тот же Лопес. Японский легковес прошел всю дистанцию боя с американцем.

Подробнее о бое Ломаченко-Лопеса читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Sportarena

Фото: Depositphotos

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