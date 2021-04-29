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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Манчестер Сити одержал волевую победу над ПСЖ в Париже

ПСЖ Манчестер Сіті

Французский ПСЖ принимал английский Манчестер Сити в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Встреча состоялась в Париже на Парк де Пренс и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче на 15-й минуте встречи открыл капитан хозяев Маркиньос. Анхель Ди Мария с углового навесил в штрафную горожан, где бразильский защитник мощно вколотил головой в сетку ворот Эдерсона.

Парижане могли увеличивать свое преимущество, но потеряли свои моменты. В середине тайма Леандро Передес получил пас от Неймара и пробил, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

После перерыва футболисты Сити начали действовать активнее, но пасом Кевина Де Брейне в штрафную и навесом Фила Фодена справились защитники парижан.

Сравнить гостям удалось на 64-й минуте. После розыгрыша углового мяч оказался у Александра Зинченко, который отдал мяч на капитана команды Де Брюйне и бельгиец расписался в воротах Кейлора Наваса.

А менее чем за десять минут Рияд Марез вывел свою команду вперед, филигранно исполнив штрафной удар.

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На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Арбитр встречи удалил Идрисса Гейе за то, что тот жестко въехал в ногу немецкому хавбеку Сити Илкаю Гюндогану.

Ответный матч команд состоится 4 мая на стадионе Этихад в Манчестере.

Составы команд:

  • ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес, Гейе, Ди Мария, Верратти, Неймар, Мбаппе.
  • Манчестер Сити: Эдерсон, Волкер, Стоунз, Диаш, Канселу, Б. Силва, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фоден.
  • Голы: Маркиньос, 15 — Де Брюйне, 64 Марез, 71

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Манчестер Сити, где собрали все самые интересные моменты встречи.

Фото: Getty Images

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