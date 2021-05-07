В Лиге Европы завершились матчи 1/2 финала Лиги Европы. В Риме Рома на прощание хлопнула дверью, обыграв Манчестер Юнайтед, а в другом матче Арсенал расписал мировую с Вильярреалом.

Рома — Манчестер Юнайтед — 3:2 (5:8)

Голы: Джеко, 57 Кристанте, 60 Залевски, 83 — Кавани, 39, 68

В первом матче на Олд Траффорд римляне были разгромлены красными дьяволами, и теоретически Роме оставалось только громко хлопнуть дверью прежде чем покинуть турнир.

Счет в матче открыли гости благодаря хладнокровному удару Эдинсона Кавани после паса от Фреда. Во втором тайме Рома сравняла благодаря Эдину Джеко, а еще спустя три минуты волков вывел вперед гол Бриана Кристанте.

На 68-й минуте Кавани оформил дубль, но финальную точку в игре поставили подопечные Паулу Фонсеки — гол в ворота команды из Манчестера забил Никола Залевский.

Для МЮ это второй выход в финал Лиги Европы. Их первый финал в этом турнире завершился для манкунианцев трофеем. Тогда команда из Манчестера, которую возглавлял Жозе Моуринью, одолела Аякс со счетом 2:0.

Арсенал — Вильярреал — 0:0 (1:2)

Для выхода в финал турнира канонирам было достаточно забить один гол в Лондоне, но подопечные Микеля Артеты не сумели поразить ворота Херонимо Рульи за 90 минут.

Обе команды имели хорошие возможности, чтобы отличиться во встрече, но где-то не хватило удачи, а в других моментах голкиперы демонстрировали свою лучшую игру.

Во втором тайме на 72-й минуте защитник канониров Роб Холдинг пробил головой выше перекладины, а спустя семь минут Обамеянг упустил возможность вывести свою команду в финал, попав в штангу.

Для наставника желтой субмарины Унаи Эмери это уже пятый выход в финал этого турнира. С 2014 до 2016 года он выводил Севилью — и во всех трех матчах нервионци одержали победу. А вот в 2019 году Эмери вышел в финал с лондонским Арсеналом, но уступил другому клубу из Туманного Альбиона Челси.

Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске на стадионе Энерга.

Финалисты Лиги чемпионов

Пару финалистов Лиги чемпионов сформировали английские клубы Манчестер Сити и Челси. За последние три сезона это будет уже второй английский финал.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в родных стенах обыграли прошлогоднего финалиста ПСЖ, а Челси тоже на домашней арене одержал уверенную победу над мадридским Реалом Зинедина Зидана.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрк.