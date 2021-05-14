В финалах не играют, в финалах – выигрывают: Луческу о победе Динамо в финале Кубка Украины

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу его клуба в финале Кубка Украины по футболу.

По словам румынского специалиста, это очень важный трофей, поскольку он позволяет игрокам продемонстрировать, чего они достигли за прошедший сезон.

— Проигрывать в финале — больше горе. В финалы не играют, их нужно выигрывать. Мои подопечные очень хотели выиграть третий трофей. Мы хотели закрепить позитив, которого нам удалось достичь за 8 месяцев, — заявил Луческу.

Тренер Динамо подчеркнул, что Заря ни в чем не уступала киевлянам по итогам первого тайма, однако после перерыва бело-голубым удалось взять ход матча под свой контроль и начать создавать моменты.

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Румынский специалист добавил, что Заря – очень достойный соперник, до последнего момента боровшийся за серебро УПЛ. Он добавил, что луганчане играют в красивый, зрелищный футбол.

Луческу отметил, что самым сложным моментом матча для Динамо стала травма левого защитника Виталия Миколенко в самом начале матча.

Тренер отметил, что замена уже на 11 минуте могла поломать план на игру, однако Александр Караваев очень удачно вышел и не повлиял на игровую схему.

— Я сделал ставку на игроков, которые имели больше игрового времени на протяжении сезона. Я знал: эти футболисты хорошо готовы физически и могут провести на поле все 120 минут. Ни для кого из игроков основы – это не проблема, очень доволен, — резюмировал Луческу.

Комментарии Виктора Скрипника

Ранее главный тренер Луганской Зари Виктор Скрипник поздравил киевское Динамо с победой в финале Кубка Украины по футболу.

Украинский коуч отметил, что его команда не пыталась дотянуть до пенальти, а пыталась создавать моменты в нападении.

Скрипник подчеркнул, что уровень игроков Динамо превосходит уровень его подопечных, потому новоиспеченным чемпионам УПЛ удалось реализовать свой момент в дополнительное время.

Источник: Футбол 1/2/3

Фото: Футбол 1/2/3