Скрипник о поражении Зари в финале Кубка Украины: Динамо дождалось своего шанса

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поздравил киевское Динамо с победой в финале Кубка Украины по футболу.

Луганский коллектив сделал все что мог, чтобы достичь победы, сказал он во время своего флэш-интервью.

— Финал должен быть финалом. Мы нормально держались, но победило все-равно Динамо. Моя команда пыталась не ударить в грязь лицом. Мне кажется, что игра удалась, но класса нам чуть-чуть не хватило. Киев есть Киев, своего шанса они дождались, — заявил Скрипник.

По его словам, луганский коллектив доволен тем, как складывалась встреча со свежеиспеченными чемпионами Украины.

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Главный тренер Зари подчеркнул, что его игроки не пытались дотянуть до серии пенальти, а искали свои шансы в атаке.

Он также отметил, что завершившийся сезон можно занести луганчанам в актив.

Динамо оформило золотой трэбл

В четверг, 13 мая, киевское Динамо под руководством румына Мирчи Луческу завоевало уже третий трофей в сезоне.

Следом за Суперкубком Украины и золотыми медалями УПЛ киевляне сумели завоевать и Кубок.

Такое достижение до этого покорялось Динамо лишь единожды – в сезоне 2006/2007 под руководством Анатолия Демьяненко.

Источник: Футбол 1/2/3

Фото: Футбол 1/2/3