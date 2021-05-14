Скрипник о поражении Зари в финале Кубка Украины: Динамо дождалось своего шанса

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поздравил киевское Динамо с победой в финале Кубка Украины по футболу.
Луганский коллектив сделал все что мог, чтобы достичь победы, сказал он во время своего флэш-интервью.
— Финал должен быть финалом. Мы нормально держались, но победило все-равно Динамо. Моя команда пыталась не ударить в грязь лицом. Мне кажется, что игра удалась, но класса нам чуть-чуть не хватило. Киев есть Киев, своего шанса они дождались, — заявил Скрипник.
По его словам, луганский коллектив доволен тем, как складывалась встреча со свежеиспеченными чемпионами Украины.
Главный тренер Зари подчеркнул, что его игроки не пытались дотянуть до серии пенальти, а искали свои шансы в атаке.
Он также отметил, что завершившийся сезон можно занести луганчанам в актив.
Динамо оформило золотой трэбл
В четверг, 13 мая, киевское Динамо под руководством румына Мирчи Луческу завоевало уже третий трофей в сезоне.
Следом за Суперкубком Украины и золотыми медалями УПЛ киевляне сумели завоевать и Кубок.
Такое достижение до этого покорялось Динамо лишь единожды – в сезоне 2006/2007 под руководством Анатолия Демьяненко.
Источник: Футбол 1/2/3
Фото: Футбол 1/2/3