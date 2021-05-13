Европейский футбольный союз (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении испанских клубов Барселона и Реал, а также итальянского Ювентуса, которые отказались выйти из проекта так называемой Европейской Суперлиги.

— Согласно статье 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, организация назначила инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования относительно потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны Реала, Ювентуса и Барселоны в связи с так называемым проектом Суперлиги, — говорится на сайте организации.

Также в УЕФА сообщили, что более подробная информация по этому делу будет предоставлена ​​в необходимое время.

О создании футбольной Суперлиги объявили 12 топ-клубов Европы 19 апреля. Однако, спустя два дня после объявления проекта о своем выходе сообщили девять клубов — Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Милан, Интер и Атлетико Мадрид.

7 мая в УЕФА определились с мерой наказания для девяти основателей проекта, которые объявили о своем выходе.

Каждый из этих клубов должен заплатить благотворительный взнос в размере €15 млн для развития футбола во всей Европе. Также клубы обязались вернуть 5% от своих доходов за участие в турнирах под эгидой организации в сезоне-2020/21.

Три клуба-основатели Реал, Барселона и Ювентус остаются верными своей идее и продолжают отстаивать проект.