Испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед встретятся в финальном матче Лиги Европы сезона-2020/21. Игра состоится в Гданьске (Польша) на стадионе Энерга. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оле-Гуннара Сульшера. На победу манкунианцев принимают ставки с коэффициентом 1.88. Успех Вильярреала оценивают в 4.90. Ничейный результат встречи — 3.45.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с французским рефери Клеманом Тюрпеном. Ему будут ассистировать соотечественники: Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым рефери будет словенец Славко Винчич.

Ответственным за VAR назначили француза Франсуа Летесье. Его помощниками станут Жером Брисар, Бенжамен Пажес и голландец Пол ван Букел.

Команды давно не пересекались друг с другом в еврокубках. Последние очные дуэли испанского и английского клубов состоялись еще в 2000-х. Всего клубы встречались между собой четыре раза в 2005 и 2008 годах. Все матчи завершились ничейным счетом 0:0.

В 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Манчестер Юнайтед одолел Рому по сумме двух матчей, а Вильярреал обыграл Арсенал.

Действующим победителем турнира является испанская Севилья, которая обыграла миланский Интер со счетом 3:2 в финале Лиги Европы-2020 в немецком Кельне на стадионе Рейн Энерги.