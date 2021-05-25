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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Манчестер Сити — Челси: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Английские клубы Манчестер Сити и Челси встретятся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21. Игра состоится в Порту (Португалия) на стадионе Драгау 29 мая. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу горожан принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех Челси оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.65.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с испанским рефери Антонио Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Четвертым рефери будет Карлос дель Серро.

Ответственным за VAR назначили Алехандро Эрнандеса. Его помощниками станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието, а также поляк Павел Хиль.

В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити одолел ПСЖ по сумме двух матчей, а Челси обыграл мадридский Реал.

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Действующим победителем турнира является мюнхенская Бавария, которая обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов-2020 в португальском Лиссабоне на арене Эштадиу да Луш.

Фото: Getty Images

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