Английские клубы Манчестер Сити и Челси встретятся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21. Игра состоится в Порту (Португалия) на стадионе Драгау 29 мая. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу горожан принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех Челси оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.65.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с испанским рефери Антонио Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Четвертым рефери будет Карлос дель Серро.

Ответственным за VAR назначили Алехандро Эрнандеса. Его помощниками станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието, а также поляк Павел Хиль.

В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити одолел ПСЖ по сумме двух матчей, а Челси обыграл мадридский Реал.

Действующим победителем турнира является мюнхенская Бавария, которая обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов-2020 в португальском Лиссабоне на арене Эштадиу да Луш.