ПСЖ – Баварія – 0:1.

Гол: Кінгслі Коман, 59.

ПСЖ: ПСЖ: Кейлор Навас – Бернат (Лейвін Курзава, 80), Преснел Кімпембе, Тьяго Сілва, Тіло Керер, Маркіньос – Леандро Паредес (Марко Верратті, 65), Андер Еррера (Юліан Дракслер, 72), Анхель Ді Марія (Ерік Чупо-Мотінг, 80) – Кіліан Мбаппе, Неймар.

Баварія: Мануель Нойер – Жером Боатенг (Ніклас Зюле, 25), Йозуа Кімміх, Давид Алаба – Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Кінгслі Коман (Іван Перішич, 69), Серж Гнабрі (Філіпа Коутіньйо, 69), Альфонсо Девіс – Томас Мюллер, Роберт Левандовскі.

У неділю, 23 серпня, відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому німецька Баварія довела, що є нині найсильнішим клубом планети.

Паризький клуб у своєму першому фіналі Ліги чемпіонів пропустив від баварців лише один сухий гол.

У першому таймі було не багато небезпечних моментів, але обидві команди могли забити. Варто відзначити сейв Нойєра, який витягнув м’яч із нижнього кута після удару Неймара, а також удар Левандовскі після навісу в штангу.

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Навас також запам’ятався чудовим сейвом після того, як відбив удар Левандовські під поперечину.

Рахунок на табло змінився тільки на 59-й хвилині матчу. Кімміх віддав відмінну гольову передачу в штрафний, де Коман головою відправив м’яч у сітку воріт. 0:1.

Гравці ПСЖ намагалися вирівняти рахунок, але так і не змогли – десь Нойер показав упевнену гру, а десь суддя був не на боці французького клубу.

Більше деталей про матч читайте в онлайн-трансляції фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія, яку провели Факти ICTV.