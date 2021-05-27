Испанский Валильяррел впервые в истории стал обладателем трофея Лиги Европы. К этому успеху желтую субмарину привел испанский специалист Унаи Эмери, для которого это уже четвертый трофей турнира как тренера.

После матча Эмери заявил, что победа в Лиге Европы сделала его счастливым.

— Я счастлив. Игроки очень упорно работали весь сезон ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся Вильярреалом. Я считаю, что мы заслужили победу, — сказал Эмери после матча.

Победа в Лиге Европы гарантировала для команды путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, хотя по результатам Ла Лиги субмарина должна была сыграть в дебютном розыгрыше Лиги конференций.

Эмери отметил, что его команда наслаждаться выступлениями в престижном еврокубковом турнире Европы.

— Я хочу побеждать в Лиге Европы, но я хочу играть и в Лиге чемпионов. Завтра мы разделим радостные моменты победы вместе с нашими семьями и болельщиками, — добавил Эмери.

Унаи Эмери является абсолютным рекордсменом по победам в Лиге Европы. Больше него никто не покорял этот трофей. Предыдущие три раза он его брал с испанской Севильей, а еще один финал завершился поражением его Арсенала от Челси.

Финал Лиги Европы

Вильярреал обыграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы в серии пенальти. В первые 90 минут команды обменялись голами, а в овертайме не смогли забить, поэтому дело перешло к пробиванию одиннадцатиметровых.

Вильярреал без промахов реализовал 11 ударов, а вот в МЮ одиннадцатым пошел бить голкипер Давид де Хеа, но с его ударом справился его визави Херонимо Рульи.