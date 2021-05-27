Испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед встречались в финале Лиги Европы 2021. Матч состоялся на городском стадионе Энерга в Гданьске и завершился победой подопечных Унаи Эмери со счетом 1:1 (пен. 11:10).

Красные дьяволы очень резво начали встречу, обмениваясь короткими пасами в надежде найти путь к воротам соперника. Уже на шестой минуте Эдинсон Кавани создал отличный момент для партнеров, чтобы расписаться в воротах Вильярреала, но защитники испанского клуба отбились.

А потом Унаи Эмери едва не пришлось делать вынужденную замену после того, как Хуан Фойт получил по лицу. Аргентинский защитник заливался кровью из носа, но врачи смогли ее остановить, забинтовали ему голову и снова бросили на поле в бой.

В экваторе первого тайма Вильярреалу удалось открыть счет после удара Жерара Морено, переправил мяч в ворота манкунианцев с линии вратарской после навеса от Альфонсо Педрасы. Этот гол как будто-бы остудил подопечных Сульшера, которые до свистка на перерыв почти ничего не создали.

Но похоже, что норвежский специалист подобрал правильные слова в перерыве и манкунианцам удалось сравнять после удара Эдинсона Кавани.

Гол уругвайского ветерана долго просматривали на видеоповторе, ведь у Кавани было подозрение на офсайд. Однако, арбитр встречи Клеман Тюрпен засчитал гол.

Чем ближе было к концу встречи, тем сильнее команды мыслями были уже в овертайме. Но в добавленные 30 минут команды так и не отличились.

В серии пенальти более меткими были футболисты Вильярреала 11:10. Полевые игроки желтой субмарины и красных дьяволов без промаха пробивали одинадцятиметровые удары и дело дошло до голкиперов. Вратарь Вильярреала Херонимо Рульи точно пробил своего визави, а затем справился с ударом Давида де Геа.

Для Вильярреала это первый еврокубковый трофей в истории, а вот главный тренер клуба Унаи Эмери может смело называть себя королем Лиги Европы, ведь он четыре раза выигрывал со своими командами в этом турнире.

Вильярреал: Рульи, Педраса (Морено, 88), Торрес, Альбиоль, Фойт (Гаспар, 88), Тригерос (Гомес, 77), Капу, Парехо, Пино (Пако, 77), Бакка (Кокелен, 60), Морено.

Рульи, Педраса (Морено, 88), Торрес, Альбиоль, Фойт (Гаспар, 88), Тригерос (Гомес, 77), Капу, Парехо, Пино (Пако, 77), Бакка (Кокелен, 60), Морено. МЮ: Де Хеа, Ван Биссака, Линделоф, Байи (Туанзебе, 115), Шоу, Погба (Джеймс, 115), Мактоминей, Гринвуд (Фред, 100), Фернандес, Рэшфорд, Кавани.

Де Хеа, Ван Биссака, Линделоф, Байи (Туанзебе, 115), Шоу, Погба (Джеймс, 115), Мактоминей, Гринвуд (Фред, 100), Фернандес, Рэшфорд, Кавани. Голы: Морено, 29 — Кавани, 55

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Манчестер Юнайтед, где собрали все самые интересные и острые моменты финальной встречи в Лиге Европы.