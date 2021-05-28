В субботу, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2021, в котором сойдутся два английских клуба Манчестер Сити и Челси. Стартовый свисток на португальской арене Драгау в Порту прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Это будет уже второй финал за последние три года, в котором встретятся представители из одной национальной ассоциации. В 2019 году в Мадриде на Ванда Метрополитано Ливерпуль и Тоттенхэм не продемонстрировали такой же зрелищной игры, как и в плей-офф, а сам трофей тогда достался мерсисайдцам. Красные победили шпор 2:1.

Многие ожидают от противостояния горожан и аристократов зрелищной игры, учитывая то, что обе команды не придерживаются оборонительной тактики. Однако в последнее время подобные поединки грандов в Англии все больше напоминают тактические шахматы.

Манчестер Сити

Клуб из Манчестера выигрывал уже все на внутренней арене, но до сих пор ему не покорялся главный еврокубковый трофей. Более того, для клуба это первый выход в финал ЛЧ. За пять лет работы на тренерском мостике в Сити Хосеп Гвардиола как никогда приблизился к цели.

В текущем сезоне горожане выиграли чемпионат Англии и Кубок английской лиги.

В заявку команды на игру попал и украинец Александр Зинченко. В случае успеха горожан он станет третьим украинцем после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, которые поднимали трофей Лиги чемпионов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Челси

В отличие от Сити для Челси это не первый финал. В 2012 году лондонский клуб уже побеждал в ЛЧ, а в 2008-м в финале уступил МЮ в серии пенальти.

В текущем сезоне АПЛ аристократы имели все шансы оказаться в топ-3, но оступились в последнем туре и пропустили на третье место Ливерпуль.

Для наставника Челси Томаса Тухеля это уже второй подряд финал турнира, куда он вывел команду. В сезоне-2019/20 немецкий специалист сделал это с ПСЖ. Тогда парижане уступили Баварии со счетом 1:0.

Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда в тренерском кресле по ходу сезона. Совпадение или закономерность, но аристократы выходили в финал ЛЧ два предыдущих раза тоже после смены тренера в разгар сезона.

История встреч

Команды знают друг друга как облупленные. Только в этом сезоне они встречались трижды между собой.

Всего соперники встречались между собой 166 раз: в активе Челси 68 побед, у Сити — 58, еще 40 раз они сыграли вничью.

Читайте Манчестер Сити обыграл ПСЖ и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Кто будет обслуживать финал?

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с испанским рефери Антонио Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Четвертым рефери будет Карлос дель Серро.

Ответственным за VAR назначили Алехандро Эрнандеса. Его помощниками станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието, а также поляк Павел Хиль.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу горожан принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех Челси оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.65.

Где смотреть матч?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1, а также на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1).

Также декабря транслировать белорусский канал Беларусь 5. Интернет и российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Читайте Челси одолел Реал и вышел в финал Лиги чемпионов

Ориентировочные составы

Манчестер Сити : Эдерсон, Уокер, Диас, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Силва, Марез, де Брюйне, Фоден.

: Эдерсон, Уокер, Диас, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Силва, Марез, де Брюйне, Фоден. Челси: Мэнди, Аспиликуэта, Силва, Рудигер, Джеймс, Ковачич, Канте, Чилуелл, Маунт, Вернер, Хаверц.

26 мая в финале Лиги Европы испанский Вильярреал одолел Манчестер Юнайтед. Основное и добавленное время завершились со счетом 1:1 и победитель определился в серии пенальти.

Без промахов команды пробили по десять одиннадцатиметровых ударов и дело дошло до вратарей. Голкипер субмарины Херонимо Рульи сумел пробить Давида де Хеа, а затем справился с ударом самого вратаря МЮ.

В Суперкубке УЕФА победитель Лиги Европы встретится с испанским Вильярреалом.