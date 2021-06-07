Капитан сборной Испании по футболу Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус накануне Евро-2020. Его окружение уйдет на самоизоляцию.

Как сообщили в пресс-службе сборной Испании, Бускетс отправился на самоизоляцию, однако это не все меры, предпринятые в сборной Испании во избежание распространения коронавируса среди игроков команды.

— Как рабочие, так и контактировавшие с игроком люди останутся изолированными для профилактики в лагере сборной, а также будут проводиться персонализированные тренировочные программы, поддерживая изоляцию, чтобы продолжить подготовку к чемпионату Европы, — сообщили в сборной Испании.

Сборная Испании 8 июня должна была провести контрольный матч против Литвы. В этой встрече на поле выйдет молодежный состав испанцев.

Кроме того, все запланированные на ближайшее время мероприятия с участием игроков из основного состава сборной Испании отменены или перенесены.

Стадионы Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу по случаю 60-летия состоится в 11 городах Европы. Сначала Евро-2020 также должны были принять Дублин и Бильбао, но в УЕФА лишили права быть хозяевами турнира эти города и добавили в список Севилью.

Факты ICTV рассказывали о 11 стадионах, которые примут Евро-2020.

Источник: Сборная Испании по футболу