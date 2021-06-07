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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Всем, кто шипит, режут глаз международно признанные границы: Кулеба о новой форме сборной

Збірна України

Всем, кто начал шипеть на новую форму сборной Украины, режут глаз международно признанные границы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, комментируя новую экипировку украинской футбольной сборной.

— Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!

Таким образом глава украинского МИД прокомментировал реакцию россиян в адрес формы сборной Украины.

Отдельные лица из российской Думы выступили с призывами, чтобы УЕФА запретил сине-желтым играть в новой форме на Евро-2020. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинский лозунг Слава Украине — Героям слава! — “нацистским”.

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Реакция посольств США и Британии

Посольства США и Великобритании в Украине прокомментировали новую форму сборной Украины по футболу, в которой игроки сыграют на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

На странице в социальной сети Twitter посольство США написало, что Крым — это Украина, а также они отметили, что полюбили экипировку.

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