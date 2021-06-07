Всім, хто шипить, ріжуть око міжнародно визнані кордони: Кулеба про нову форму збірної

Всім, хто почав шипіти на нову форму збірної України, ріжуть око міжнародно визнані кордони. Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter, коментуючи нове екіпірування української футбольної збірної.

— Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Таким чином очільник українського МЗС прокоментував реакцію росіян на форму збірної України.

Окремі особи із російської Думи виступили із закликами, щоб УЄФА заборонив синьо-жовтим грати у новій формі на Євро-2020. А речник МЗС РФ Марія Захарова назвала українське гасло Слава Україні – Героям слава! – “нацистським”.

Реакція посольств США та Британії

Посольства США та Великої Британії в Україні прокоментували нову форму збірної України з футболу, в якій гравці зіграють на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

На сторінці у соціальній мережі Twitter посольство США написало, що Крим – це Україна, а також вони зазначили, що вподобали екіпірування.