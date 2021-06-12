Украинской ассоциации футбола не удалось отстоять надпись Героям слава! с внутренней стороны футболки игроков национальной сборной, однако при этом лозунг на форме все же будет присутствовать.

Как рассказал президент УАФ Андрей Павелко, в УЕФА подтвердили, что еще в декабре прошлого года признали законность присутствия соответствующей фразы на футболках, однако в связи с обращением РФС решили пересмотреть это решение.

При этом в Европейской ассоциации футбола приняли во внимание решение последнего конгресса УАФ, на котором лозунги Слава Украине! и Героям слава! были утверждены в качестве футбольного приветствия украинских болельщиков.

В качестве компромисса УЕФА разрешило игрокам украинской сборной выходить на матчи в форме, на внешней стороне которой будет нанесен лозунг Слава Украине!, а также карта страны, включающая оккупированную Россией территорию Крыма.

С внутренней стороны уберут надпись Героям слава!, вместо которой будет нанесен большой флаг УАФ – контур Украины, герб, а также лозунги Слава Украине и Героям Слава.

При этом миллионные тиражи уже изготовленных футболок не попадают ни под какие ограничения, и все болельщики могут их спокойно одевать.

— Мы уже работаем над изготовлением атрибутики с новыми футбольными символами Украины, которая будет использоваться представителями УАФ и национальной сборной на Евро-2020 и всех остальных мероприятиях, — заявил Павелко.

По его словам, также будет организован детско-юношеский футбольный турнир под названием Слава Украине! – Героям слава!, что станет дополнительным доказательством для УЕФА, что соответствующий лозунг несет футбольную энергетику.

Героям слава! останется, но не в том виде — Павелко рассказал о решении УЕФА / 3 фотографии

Евро-2020: календарь матчей

Долгожданное Евро-2020, которое было перенесено на год из-за пандемии коронавируса, стартует уже 11 июня.

Футбольный форум продлится месяц и завершится 11 июля.

За календарем матчей и их результатами вы сможете следить в материале Фактов ICTV.фл