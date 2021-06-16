Наставник сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что его подопечные провели хороший матч с Нидерландами и им совсем немного не хватило для положительного результата. Об этом украинский специалист заявил во время предматчевой пресс-конференции.

— Мы очень хорошо выходили из обороны в атаку, было много интересных продолжений. Единственное — нам не хватало реализации, а именно — последнего паса и удара. Не получилось создать того давления в центре поля, на которое мы рассчитывали. Имея качественных игроков, Нидерланды где-то поджали нас, особенно к концу первого тайма. Нам было трудно выйти из обороны. Во втором тайме, особенно после пропущенных мячей, была хорошая реакция, команда поднялась во вторую зону. Мы стали лучше прессинговать и создавать моменты. Был как позитив, так и негатив.

Шевченко отметил, что в матчах с топ-командами все перекрыть невозможно, как и предусмотреть все возможные ситуации. Однако тренер заверил, что его подопечные готовятся со всей серьезностью к матчу с македонцами.

— У нас серьезный матч против Северной Македонии. Эта команда заслуживает уважения, у нее есть характер. Она играет в своем стиле по схеме 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки. За последние годы у них было несколько хороших игр и побед над топ-командами. Мы должны быть внимательными, особенно во время контратак соперника.

Также он добавил, что дождевая погода, которая ожидается в день матча в Бухаресте, не повлияет на саму игру.

— Погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет таким, что придется останавливать матч. Будем надеяться, погода изменится. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок.

В первом туре группового этапа Евро-2020 Украина уступила сборной Нидерландов со счетом 3:2. Все пять голов в матче футболисты забили во втором тайме.

После того как украинцы дважды пропустили, они сумели отыграть гандикап. Но решающую точку в матче поставили все же подопечные Франка де Бура.

Фото: УАФ