Сборная Украины встречалась с командой Северной Македонии в матче второго тура группового этапа Евро-2020 в квартете С. Матч состоялся в Бухаресте на Национальном стадионе и завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

Украина с первых секунд взяла игру под свой контроль. Сине-желтые проверяли несколько раз голкипера македонцев Столе Димитриевски, но он надежно защищал свои ворота в середине первой половины встречи. А уже на 29-й минуте Андрей Ярмоленко таки использовал свой шанс, нанеся удар в чужие ворота.

Украинцам понадобилось пять минут, чтобы удвоить счет в матче. Роман Яремчук вышел один на один с голкипером после паса от Ярмоленко и отправил круглого в угол ворот македонцев.

Второй тайм получился несколько нервным. Наставник соперников провел две замены, которые оживили их игру. Македонцы пытались играть первым номером, хотя это и не всегда удавалось.

На 56-й минуте соперник получил право на пенальти после очень напряженно момента. Сначала Георгий Бущан парировал опасный удар Трайковски после чего, Караваев в борьбе за мяч с Гораном Пандевым врезал ему по ноге, хотя ветеран македонцев так же выставлял ногу и не совсем играл в мяч.

Бить пенальти пошел Эзган Алиоски, однако его удар угадал и парировал Бущан. Георгий только отбил мяч перед собой и первым на добивании оказался именно Алиоски.

За пять минут до конца основного времени второго тайма право на одиннадцатиметровый удар заработали сине-желтые. Арбитр даже пошел смотреть VAR и в моменте с исполнением стандарта Русланом Малиновским увидел игру рукой в ​​своей штрафной Абрамовски.

Бить пенальти пошел сам Малиновский, но не сумел переиграть голкипера.

В добавленное время украинцы играли на удержание счета, а македонцы пытались ухватить последний шанс на ничью, несколько раз проверив реакцию Бущана, но украинский кипер был на высоте.

Украина : Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70). Северная Македония : Димитриевски, Ристовски, Велкоски (Тричковски, 85), Муслиу, Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди (Аврамовски, 77), Пандев, Эльмас.

: Димитриевски, Ристовски, Велкоски (Тричковски, 85), Муслиу, Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди (Аврамовски, 77), Пандев, Эльмас. Голы: Ярмоленко, 29 Яремчук, 34 — Алиоски, 57

Таким образом, благодаря победе над Северной Македонией Украина набрала три очка в турнирной таблице квартета С. Также в этой группе играют команды Австрии и Бельгии. Свою третью игру на Евро-2020 подопечные Шевченко проведут 21 июня в Бухаресте против австрийцев.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Северная Македония, где собрали все самые интересные моменты встречи.