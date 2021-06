Сборная Англии встречалась с командой Шотландии в матче второго тура группового этапа в квартете D на Евро-2020. Матч состоялся в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершился ничьей со счетом 0:0.

Чтобы посетить принципиальное британское дерби с участием этих сборных в Лондон прибыла 20-тысячная армия шотландских болельщиков. Полиция Туманного Альбиона против такого нашествия была бессильна — правоохранителям оставалось лишь наблюдать за шотландцами, которые купаются в фонтанах, лужах или дерутся.

The Scotland fans have found the fountain in Leicester Sqaure #SCO #SCOENG pic.twitter.com/XZsx27pgMg

Еще на пути в Лондон шотландцы расшатали самолет, распевая Буги.

Meanwhile, on a plane from Scotland to London…Yes Sir, the Scottish football fans can boogie. #SCOENG pic.twitter.com/pKNqJRcC9n

— James Melville (@JamesMelville) June 17, 2021