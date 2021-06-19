Сборная Англии встречалась с командой Шотландии в матче второго тура группового этапа в квартете D на Евро-2020. Матч состоялся в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершился ничьей со счетом 0:0.

Чтобы посетить принципиальное британское дерби с участием этих сборных в Лондон прибыла 20-тысячная армия шотландских болельщиков. Полиция Туманного Альбиона против такого нашествия была бессильна — правоохранителям оставалось лишь наблюдать за шотландцами, которые купаются в фонтанах, лужах или дерутся.

The Scotland fans have found the fountain in Leicester Sqaure #SCO #SCOENG pic.twitter.com/XZsx27pgMg — Kevin Jackson (@kevinnjackson) June 17, 2021

Еще на пути в Лондон шотландцы расшатали самолет, распевая Буги.

Meanwhile, on a plane from Scotland to London…Yes Sir, the Scottish football fans can boogie. #SCOENG pic.twitter.com/pKNqJRcC9n — James Melville (@JamesMelville) June 17, 2021

Сама игра команд тоже выдалась напряженной, хотя и без голов. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступая во многих игровых моментах.

Подопечные Гарета Саутгейта могли открывать счет уже на 11-й минуте, но мяч после удара Джона Стоунза головой попал в штангу. Дальше свою прицельность проверил Харри Кейн, но отправил мяч далеко от ворот.

Ответ шотландцев не заставил себя ждать — Стивен О’Доннелл пробил в угол ворот, но Джордан Пикфорд справился с его ударом.

После перерыва футболисты обеих команд обменивались ударами, но реализовать свои шансы не смогли. В конце встречи Стерлинг рисовал пенальти в штрафной англичан, упав после борьбы с соперником. Однако арбитр не поверил игроку трех львов.

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Фоден, Кейн, Стерлинг.

Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Фоден, Кейн, Стерлинг. Шотландия: Маршалл, Мактоминай, Хенли, Тирни, О’Доннелл, Макгинн, Гилмор, Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс.

В итоге сухая ничья, которая принесла Шотландии первое очко на турнире. Англия имеет в своем активе четыре пункта.

В другом матче квартета D Хорватия расписала боевую ничью с Чехией. За клетчатых отличился Иван Перишич, а за чехов — Патрик Шик.