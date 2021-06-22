Украина — Австрия: обзор австрийских СМИ о матче Евро-2020

В Австрии тешатся победе своей команды над сборной Украины в третьем туре группового этапа Евро-2020. Австрийцы впервые в своей истории вышли в плей-офф на чемпионате Европы.

Австрийская пресса мало пишет об игре сборной Украины, хвалит своих футболистов и напоминает, что уже в 1/8 финала подопечным Франко Фоды предстоит сыграть против мощной Италии. Больше о том, что пишет австрийская пресса о матче Украина — Австрия читайте в материале Фактов ICTV.

Италия, мы идем!

С таким заголовком вышел обзор матча на сайте Der Standard. Издание пишет, что команда Франко Фоды безупречно выступила в Бухаресте и в субботу встретится в Лондоне на Уэмбли со Скуадрой Адзуррой.

По сравнению с матчем против Нидерландов Франко Фода сделал две замены. Австрия играла по тактической схеме 4-2-3-1 против 4-3-3 у украинцев.

Der Standard пишет, что ничья устраивала обе команды, ведь “пакт о ненападении” был бы хоть немного скандальным, но вполне понятным. Впрочем Фода и Андрей Шевченко еще перед матчем заявляли: Мы хотим победить.

— У украинцев почти ничего не получалось, за исключением уверенного удара Николая Шапаренко, который парировал Даниэль Бахманн.

После пропущенного гола и перерыва украинцы вынуждены были действовать, но средств не хватало. Грандиозных баталий на поле не было, ведь австрийцы сохраняли уверенность и спокойствие и одержали вполне заслуженный успех.

Историческая победа: Австрия впервые сыграет в 1/8 финала Евро

Kurier.at пишет, что решающая победа Австрии над Украиной вошла в историю и теперь команду ждет Италия.

— Как прекрасно может звучать финальный свисток. Он принес искупление. Австрия со второго места выходит в плей-офф и в Лондоне встретится с Италией.

В отличие от первых двух матчей против Украины, сборная Австрии смогла расставить акценты. Усилия подопечных Фоды были вознаграждены на 21-й минуте, когда Кристоф Баумгартнер пробил после навеса от Алабы.

После перерыва Украина увеличила количество ударов, как и ожидалось, и прибавила австрийцам работы в обороне. Но даже при давлении у сине-желтых было не так много шансов в атаке. Лучший шанс для Украины был у Лайнера, который едва не срезал мяч в собственные ворота, но Бахманн спас.

1/8 финала! Австрия делает историю со счетом 1: 0

Издание Heute пишет, что австрийцы одержали историческую победу благодаря победе над Украиной.

Австрия начала многообещающе, задала темп и быстро создала несколько шансов, а на 21-й минуте поразила сетку ворот украинцев благодаря удару Баумгартнера.

Подопечные Фоды оставались активными и имели еще несколько возможностей, чтобы отличиться, в частности свои шансы упустили Арнаутович, Лаймер и Лайнер.

— Первый тайм матча против украинцев для австрийцев стал лучшим за долгое время. Австрия нанесла 13 ударов по воротам, против только одного у Украины.

Спустя час игрового времени Лайнер едва не поразил собственные ворота, но Бахманн в решающем моменте спас. У украинцев просто не было возможности огорчить в этот день Австрию.

Шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Несмотря на поражение от австрийцев и третье место в квартете С, подопечные Андрея Шевченко еще могут выйти в 1/8 финала.

Сейчас судьба сине-желтых зависит от результатов матчей остальных команд на турнире. Украина имеет в своем активе три очка с разницей забитых и пропущенных мячей 4-5.

Факты ICTV рассказывают, при каких условиях сборная Украины может выйти в 1/8 финала.