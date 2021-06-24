Збірна України з футболу вперше в історії змогла вийти до раунду плей-офф чемпіонатів Європи.

Завдяки перемогам команд Іспанії та Швеції над Словаччиною та Польщею відповідно – українці змогли кваліфікуватися в 1/8 Євро-2020.

Зокрема, збірна Швеції обіграла збірну Польщі з рахунком 3:2 та посіла перше місце в групі, тоді як поляки – четверте.

Таким чином Швеція є найвірогіднішим суперником української національної дружини в наступному матчі.

В свою чергу, іспанці розгромили словаків із рахунком 5:0, таким чином посівши друге місце в своїй групі, та відправивши Словаччину на третє.

Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проходитимуть з 26 до 29 червня.

Календар Євро-2020

11 червня стартувало Євро-2020, перенесене на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Матчі відбудуться у 11 містах: Римі, Лондоні, Севільї, Амстердамі, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Баку, Мюнхені, Копенгагені та Санкт-Петербурзі.

Турнірну таблицю, результати матчів, а також розклад ігор читайте в матеріалі Фактів ICTV.