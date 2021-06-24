Олимпиада-2020: Зеленский обсудил с Бахом проведение игр в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом проведение Олимпиады в Токио.

Украинский лидер выразил надежду, что пандемия коронавируса не помешает проведению спортивного соревнования.

— Верю, что Украина будет достойно представлена на этом празднике спорта, который объединит весь мир, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина внесла огромный вклад в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта. Он также напомнил, что Украина – страна олимпийских чемпионов, яркими примерами которых являются Яна Клочкова и Сергей Бубка.

В свою очередь Томас Бах принял приглашение Владимира Зеленского и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Запрет алкоголя на Олимпийских играх

Накануне организационный комитет Олимпийских игр в Токио запретил алкоголь в местах проведения.

Решение аргументировали принятием мер для противодействия распространению коронавируса.

Алкогольные напитки нельзя будет как приобрести на местах, так и принести с собой.